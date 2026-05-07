El dólar blue acumula dos jornadas sin subas y quedó casi al mismo nivel del mayorista + Seguir en









El tipo de cambio informal se mantuvo sin cambios con respecto al miércoles y achicó la brecha con el oficial.

El dólar se ubica al mismo nivel del cierre de abril. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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Este jueves, el tipo de cambio paralelo se mantuvo sin cambios tras acumular su segunda jornada sin subas. En tanto, la brecha con el dólar oficial cayó al 0,3% y se ubicó $20 por debajo de la cotización para la venta en el Banco Nación (BNA).

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 7 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 7 de mayo El dólar CCL opera a $1.493,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 7 de mayo El dólar MEP opera a $1.427,48 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 7 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 7 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.469,34, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 7 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s80.116,08, según Binance.