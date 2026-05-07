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7 de mayo 2026 - 17:27

El dólar blue acumula dos jornadas sin subas y quedó casi al mismo nivel del mayorista

El tipo de cambio informal se mantuvo sin cambios con respecto al miércoles y achicó la brecha con el oficial.

El dólar se ubica al mismo nivel del cierre de abril.

El dólar se ubica al mismo nivel del cierre de abril.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Este jueves, el tipo de cambio paralelo se mantuvo sin cambios tras acumular su segunda jornada sin subas. En tanto, la brecha con el dólar oficial cayó al 0,3% y se ubicó $20 por debajo de la cotización para la venta en el Banco Nación (BNA).

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 7 de mayo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 7 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 7 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.469,34, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 7 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s80.116,08, según Binance.

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