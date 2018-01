Autorizan a dos telefónicas a brindar cuádruple play

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a Claro y Telefónica a prestar servicios de televisión por cable en distintas ciudades del país, en tanto habilitó a la empresa Supercanal de Mendoza a operar en el segmento de la telefonía móvil.



En el caso de las autorizaciones aprobadas, se precisó que se autorizó el pedido de la empresa de telefonía móvil Claro para dar servicio de televisión por cable en la Ciudad de Buenos Aires, Salta y en los partidos bonaerenses Hurlingham, Morón, Tres de Febrero y Vicente López. En tanto, para la empresa Telefónica la autorización para prestar servicios de cable alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y de Mendoza.



El presidente del Enacom, Miguel de Godoy, afirmó que en este nuevo escenario "el Estado no sólo acompaña sino que además impulsa el desarrollo de servicios convergentes como el cuádruple play". Esta posibilidad significa "en última instancia, más ofertas para los usuarios y mejor calidad en las comunicaciones", agregó De Godoy.



La decisión del Enacom llega semanas después que el entre aprobara la fusión de Telecom con Cablevisión dando luz verde a que la prestación del cuádruple play. Tal como había anticipado Ámbito Financiero hace casi un mes la noticia de la megafusión puso en alerta a Telefónica y a Claro.



En ese sentido, ambas compañías consideraban que recibían un trato desigual en materia de libre competencia. Por lo pronto, especialistas del mercado indicaron que que esta medida "no pone en pie de igualdad de competencia" al sector.



Asimismo, sector aclararon que el otorgamiento de las licencias no permite a las compañías prestar el servicio de radiodifusión vía satélite, para lo cual se espera la firma del presidente Mauricio Macri de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para cumplir con la decisión de habilitar la convergencia.



Vale recordar que a partir del 1º de enero entraron en vigencia las normas básicas para alcanzar un mayor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de competencia, promover el despliegue de redes de próxima generación y la penetración del acceso a internet de banda ancha en todo el territorio. Se trata de lo establecido en el Decreto 1340 del 30 de diciembre de 2016, en el que se anticipó en un año (al 1 de enero de 2018) la entrada en vigencia de la posibilidad de que las empresas puedan prestar el denominado cuádruple play, es decir tv por cable, internet, telefonía fija y móvil.