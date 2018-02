Jubilados: prorrogan hasta el 30 de junio el plazo para aceptar la Reparación Histórica

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANSES estiró hasta el 30 de junio el plazo para que los jubilados y pensionados acepten el Plan de Reparación Histórica, con el cual recibirán un aumento del haber a cambio de desactivar los juicios por reajustes contra el Estado.



El plazo vencía el próximo 28 de febrero, pero ahora el Gobierno decidió extenderlo nuevamente. Se estima que quizás sea la última prórroga.



Los haberes de la mayoría de los jubilados que hasta ahora no dieron su consentimiento a la Reparación Histórica fueron reajustados de forma automática. Pero en caso de no aceptar el plan, dejarán de percibir ese plus que cobran hasta el momento.



Por una Resolución de 2016, la ANSES ajustó los haberes de jubilados y pensionados de más edad o con problemas de salud, "hubieran iniciado juicio o no", condicionado a la aceptación posterior de la oferta de Reparación Histórica.



La decisión ya había sido adelantada por la ANSES, pero ahora se formaliza en el mismo día en que el Gobierno oficializó los aumentos de las jubilaciones mínimas, que pasaron a $ 7.660,42.



Según el organismo, la prórroga "se debe al gran volumen de aprobación de propuestas del Programa y la consecuente demanda de turnos que generan las más de 10.000 aceptaciones semanales de ofrecimientos de reajuste que recibe el organismo previsional".



Hasta lo que se sabe, menos del 50% de los jubilados brindó su aceptación a la Reparación Histórica.