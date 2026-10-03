Eliminación de las PASO: otro mandatario se despegó del proyecto de reforma electoral

Aunque el Gobierno ya especula con el 17 de noviembre como fecha de sanción , el objetivo oficialista de eliminar -o al menos suspender- las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúa cosechando trabas. El último en expresarse fue Jorge Macri , que conformó la comitiva de 13 mandatarios que viajaron con el Presidente de la Nación a la Argentina Week , celebrada en París.

El jefe de Gobierno porteño ratificó la postura partidaria del PRO y aseguró que " nadie del Gobierno nacional me pidió apoyo en la reforma electoral". “Siempre prefiero no discutir las reformas electorales para la elección que viene, porque todo eso después parece muy teñido de lo que me conviene o de lo que le conviene a tal o a cual”, señaló.

Entrevistado en radio Mitre, Macri no descartó que para las elecciones 2031 pueda discutirse una reforma e hizo hincapié en otro de los símbolos electorales del PRO: “Me gustaría que esté el mismo énfasis e interés en discutir Ficha Limpia”. “Además de discutir cómo elegimos, me gustaría saber a quién elegimos”, concluyó.

Lejos de ser una novedad, la foto de Javier Milei con 13 gobernadores en el marco del Argentina Week, en París, exhibió el sistema de respaldos sobre el que La Libertad Avanza (LLA) se apoyó desde su llegada al poder. Sí se destaca un hecho: son contadas con la mano las veces que el Presidente posó junto a un número robusto de jefes provinciales. Más allá de eso, no hubo elementos extraños en la postal.

Quienes acudieron a la ciudad de las luces fueron los patagónicos Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz); los norteños Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy); los litoraleños Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco); los cuyanos Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan); Rogelio Frigerio (Entre Ríos), representante de la Región Centro; y el porteño Jorge Macri.

Se trata de un grupo variopinto, donde conviven provincialistas, PRO, radicales y peronistas. Más allá de la sintonía económica con el oficialismo y la necesidad mutua de captar inversiones, la aventura europea dejó tela para cortar en materia política. La presencia de Diego Santilli, embajador ante las provincias, no fue casual. Como contó Ámbito, el jefe de Gabinete, en tándem con Karina Milei, volvió a pedirles a los caciques por la suspensión de las PASO.

La situación es farragosa para LLA, ya que la reforma electoral no cuenta con todas las voluntades que desearían. Los distritos se anotaron una primera victoria y es que el Gobierno dejó de hablar de eliminación. En cambio, piensa en un idea similar a la implementada en 2025, cuando las primarias fueron dadas de baja solamente por un año. Chaco ya hizo lo propio y no tendrá internas abiertas en 2027. Santa Fe, en cambio, revalidó el sistema puertas adentró y lo utilizará en abril para dirimir candidaturas.

Como prenda de cambio, la crew mileísta ofrece dar de baja a sus postulantes en los terruños comandados por quienes presten votos. No es una idea nueva. La posibilidad de competir con listas de baja intensidad o directamente ausentarse siempre estuvo en análisis. Pero no es tan fácil como soplar y hacer botellas. El vínculo de la Casa Rosada con las gobernaciones está repleto de desconfianzas mutuas. Además, una de las incógnitas es qué voluntad tienen las bases, que vienen trabajando para presentar boletas propias, de aceptar sin chistar la orden emitida desde Buenos Aires.

En cualquier caso, la prioridad para los violetas es la reelección de Javier Milei. Todo el esquema libertario debe obrar en torno a ese tótem, incluso si la iniciativa conlleva decir adiós a las armas. "Nuestro objetivo es la reelección del Presidente, todos los que concuerden con este objetivo serán bienvenidos", repiten en los cuarteles del "León". La postura representa un giro respecto al 2025, cuando Karina Milei planteaba la necesidad de competir en todo el país, mientras que Santiago Caputo agitaba alianzas con líderes amigables.