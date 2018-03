El Presidente se comprometió a establecer igualdad salarial y anunció proyecto de extensión de licencia por paternidad

El Presidente Mauricio Macri se comprometió a terminar con las brecha salarial de género y anunció un proyecto para la extensión de licencia por paternidad durante la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso.



"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no es justo en un mundo de iguales", aseguró. Y añadió: "Según el INDEC, estas diferencias llegan hasta el 30% y esto no puede seguir así". "Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad", afirmó.



Por otra parte, anunció que presentarán "un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad". "No hay motivo para que los padres podamos compartir solo dos días en el nacimiento de nuestros hijos", agregó el mandatario.