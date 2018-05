Por Ezequiel Passarelli



La inflación esperada para este 2018 pasó al 22%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA).



Es muy importante la fecha en la que se realizó el relevamiento (fines de abril), porque la misma es previa (no tiene en cuenta) la devaluación del peso de la semana pasada, ni la suba de la tasa de interés (del 30,25% al 40% anual), ni el aumento de las tarifas, etc.



Por lo tanto, ese 22% fácilmente se convierta en un 23% o 24% para la próxima medición.



¿Pero por qué es tan importante el nivel de inflación final que tengamos en 2018 a los fines impositivos?



Resulta que la Reforma Tributaria trajo cambios radicales en relación al Ajuste por Inflación Impositivo, el cual, recordemos, no se aplica en Argentina desde mayo de 1992, por la Ley de Convertibilidad al Austral, que prohibía cualquier tipo de actualización.



Ello, al margen de los más de 40 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con el leading case "Candy", del año 2009) que permitieron aplicarlo a los distintos contribuyentes, a raíz de que estos pudieron probar su confiscatoriedad.



En concreto, la Reforma Tributaria establece que el Ajuste se aplicará siempre y cuando exista en el país una inflación acumulada de por lo menos 100% en 3 años.



Y, para este primer año posterior a la reforma (2018), se aplicará el Ajuste si la inflación supera 1/3 de dicha inflación (100%).



Sin embargo, lo que muchos confunden es que 1/3 de 100% de inflación no es 33,33%, sino 25,9%.



Ello se debe a la manera de calcular la inflación acumulada. La misma no se suma, sino que se multiplica.



Por lo tanto, para que en 3 años exista un 100% de inflación acumulada, se requiere que en cada uno de ellos haya por lo menos 25,9% de inflación (es decir, un valor al que nos estamos acercando y mucho, a pesar de las intenciones del Gobierno de frenarla).



El inconveniente principal de que retorne de lleno el Ajuste por Inflación Impositivo es que no a todas las empresas les conviene. A muchas empresas el Ajuste hará que paguen un Impuesto a las Ganancias aún mayor del que pagarían sin aplicarlo.



Esto último, depende de la composición Patrimonial (Activos y Pasivos) de cada empresa.



Además, como hace tantos años el Ajuste no se aplica plenamente (solo lo aplican empresas que desafían el criterio de AFIP, a partir de los fallos de la Corte), muchos contadores desconocen su procedimiento, dado que en las universidades el mismo no se enseña. Por lo tanto, tendríamos una nueva complejidad para toda la profesión.



*Asociado de SCI Group