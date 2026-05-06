La producción minera marcó un nuevo récord en marzo: en litio saltó 70% anual y más que se duplicó en sal

El Índice de Producción Industrial (IPI) minero trepó 10,4% interanual, la variación más alta en más de dos años. Vaca Muerta volvió a explicar el grueso del alza.

La extracción de carbonato de litio saltó más de 70% anual en marzo.

La producción del sector de energía y minería , uno de los principales motores del crecimiento económico de los últimos años, marcó un nuevo récord en marzo . La extracción de petróleo en Vaca Muerta volvió a explicar el grueso del avance, pero también se destacaron los aumentos en litio y sal.

Este miércoles el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) minero trepó un 10,4% interanual en el tercer mes del año. Se trató de la variación alcista más importante desde febrero de 2024.

Asimismo, el referencial anotó su sexta mejora mensual consecutiva, al crecer 2,4% versus febrero. De este modo, la serie desestacionalizada se ubicó en su pico desde que comenzó el registro, en enero de 2017.

La producción de petróleo , que representa la mayor parte del IPI, tuvo un salto anual del 16% . Por décimo mes consecutivo el aumento fue de dos dígitos.

La producción minera alcanzó un nuevo récord histórico en marzo. ✅ El Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) crecío en marzo 2,4% mensual en la serie desestacionalizada y 10,4% interanual, alcanzando un máximo histórico para la serie que comienza en 2017 ✅ A nivel…

Nuevamente, la actividad fue impulsada por el segmento no convencional, concentrado en Vaca Muerta . Aquí se verificó un extraordinario salto del 33,7%, contra una merma del 9,8% en el segmento convencional, que viene en declive ya hace rato (con particular impacto en el empleo de Santa Cruz).

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), publicado esta semana, estimó la producción de crudo podría alcanzar este año los 54,5 millones de metros cúbicos, una cantidad que superaría incluso el récord de 1998. La entidad remarcó que la actividad pujante en este rubro coincide con el desarrollo de nuevos oleoductos, ampliaciones de capacidad de transporte y proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL), elementos clave para expandir la capacidad productiva y las exportaciones.

Mientras tanto, la extracción de gas mostró un alza de 5,9% versus marzo del año pasado. Vale recordar que venía de sufrir retrocesos en cinco de los últimos seis meses. Esto se debió al repunte de la performance en la cuenca neuquina.

También cortó su racha negativa la extracción de oro y plata, que arrojó una suba del 6,5%, luego de seis caídas al hilo.

Los minerales no metalíferos explicaron buena parte del récord

Pero los incrementos más destacados se observaron en la división de minerales no metalíferos. La estrella de este grupo, el carbonato de litio, experimentó un ascenso interanual del 70,2%, aunque las toneladas extraídas no lograron superar los picos recientes de diciembre y enero.

Asimismo, resaltaron los números en sal (+138,7%) y salmuera (+142,1%).

En cuanto a los insumos de la construcción, se destacaron las variaciones en yeso (+37%) y arena (+33,4%).

Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), las exportaciones mineras podrían superar los u$s9.000 millones en este 2026, lo cual implicaría un avance anual del 30%. Incluso, agrega, se trata de un cálculo conservador teniendo en cuenta la dinámica actual de los precios y que quedan todavía seis proyectos presentados el RIGI por aprobar.

Desde el sector remarcaron la influencia del litio, el oro y la plata. Pero, de cara al inicio de la próxima década, pronostican que las exportaciones de cobre también van a cumplir un rol clave.

Cabe remarcar que el sector de energía y minería es uno de los tres sectores "ganadores" de la economía desde que Javier Milei es presidente, junto al agro y la intermediación financiera. Esto se refleja en el RIGI, ya que es en este rubro donde se registra la mayor parte de los proyectos de inversión. La contracara de este proceso es que la mayor producción no se traduce en una fuerte generación de empleo.