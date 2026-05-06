Atención: la fecha de mayo que te hará ahorrar dólares en tus compras en el exterior

Las fechas que tenés que conocer para ahorrar dólares en tus compras.

En el contexto económico actual, el atraso del dólar ha generado un escenario propicio para que muchos argentinos vuelvan a mirar hacia el mercado internacional en busca de oportunidades. La posibilidad de adquirir productos de tecnología, indumentaria o artículos para el hogar a precios competitivos ha impulsado nuevamente las plataformas de compras en el exterior.

Al comparar los valores locales con las opciones disponibles en tiendas globales, resulta evidente que, en muchos casos, el ahorro es significativo incluso considerando los costos de envío y los impuestos correspondientes. Sin embargo, para maximizar este beneficio no basta con elegir el producto adecuado, sino que el tiempo lo es todo.

Las grandes tiendas de comercio electrónico en el hemisferio norte suelen seguir calendarios de rebajas muy estrictos vinculados a festividades nacionales. Si estás buscando renovar algún equipo o simplemente quieres darte un gusto sin afectar demasiado tu bolsillo, existe una fecha clave en mayo donde se pueden aprovechar grandes descuentos en los Estados Unidos.

A diferencia de lo que ocurre en Argentina, el Día de la Madre en los Estados Unidos se celebra el segundo domingo de mayo , lo que convierte a las semanas previas en una temporada de liquidaciones masivas. Gigantes del comercio electrónico como Amazon habilitan secciones especiales de "Ofertas del Día" con rebajas que pueden alcanzar niveles muy atractivos para el comprador internacional.

Para aprovechar estas promociones, es fundamental monitorear las categorías de "Ofertas Relámpago" (Lightning Deals), donde los descuentos suelen superar el 50% pero tienen una duración limitada de pocas horas. Otra estrategia inteligente para los compradores argentinos es explorar secciones menos convencionales como el "Amazon Outlet" o "Amazon Resale".

En el Outlet se encuentran excedentes de inventario con los mayores porcentajes de rebaja directa, mientras que en Resale se ofrecen productos de caja abierta o usados con garantía a una fracción de su precio original. Estas herramientas permiten que el presupuesto en dólares rinda mucho más, especialmente en artículos que no suelen bajar de precio durante el resto del año.

Ahorrar dólares Aprovechá las fechas importantes para comprar mejor en el exterior. Imagen: Freepik

Los mejores productos para comprar en esta fecha especial

Durante esta temporada, la joyería y los accesorios se posicionan como la categoría estrella, con descuentos que llegan al 30% en piezas de plata esterlina, perlas y pulseras personalizadas. Es una oportunidad ideal para adquirir detalles de alta calidad por precios que oscilan entre los $21 y $45 USD. Asimismo, el sector de belleza y cuidado personal ofrece sets de cosmética coreana y herramientas de peinado por menos de $25 USD, situándolos en un rango de precio muy accesible para quienes importan productos pequeños.

Para quienes prefieren artículos funcionales, la categoría de hogar y decoración presenta rebajas del 25% o más en velas aromáticas premium y juegos de sábanas de alta densidad. Por otro lado, las madres activas pueden beneficiarse de la sección de fitness, donde es posible encontrar mats de yoga, bandas de resistencia y botellas motivacionales por menos de $20 USD.

Estos artículos de bajo costo son perfectos para completar un pedido y aprovechar al máximo el espacio de los envíos internacionales.

Compras en el exterior Comprá de forma inteligente y ahorrá algunos dólares en el proceso. Imagen: Freepik

Agendalas en tu calendario: otras fechas especiales para ahorrar

Además del día de la madre, existen otras fechas que son ideales para hacer tus compras en el exterior, con grandes ofertas que es mejor no perderse: