En España ya se preguntan si el pedido al FMI puede sumir a Argentina en un nuevo 2001

"¿Vuelve Argentina a las andadas del pasado?", se pregunta el diario Expansión, principal publicación económica de España tras el anuncio del presidente Mauricio Macri de "iniciar conversaciones" con el FMI para acceder a "financiamiento preventivo" y "dotar de estabilidad al mercado" ante la volatilidad del tipo de cambio ocurrida la última semana.



Martí Saballs Pons, director adjunto de Expansión, se refirió a la línea de crédito solicitada por el Gobierno y la comparó con la crisis de 2001. "Vivir en vivo y en directo la catástrofe económica y financiera de un país, como la que observé en Argentina a principios de siglo, no se olvida", aseguró.



Aunque aclaró que "es demasiado precipitado pensar en las consecuencias de lo ocurrido estos días", el periodista confrontó ambos momentos históricos. "La crisis institucional de 2001-2002, que situó al país al borde de la anarquía, acabó con la llegada al poder de un nuevo modo de entender el peronismo con la elección de presidente de Néstor Kirchner. Renegociar los 150.000 millones de deuda nacional llevó dos años de negociación con el FMI y la quita de un 80% de la emisión de la deuda pública".



En la misma línea, afirmó en la nota que "Argentina vivió los años noventa un espejismo económico, producto de la dolarización de la economía ideado por el exministro Domingo Cavallo. Con el cambio de escenario internacional de 2000 y 2001, las finanzas públicas argentinas se resquebrajaron. La solución, canje tras megacanje de deuda, fue una patada hacia delante. Se aceleró la huida de depósitos que dio paso al pánico y a la instalación temporal del corralito".



Además, Expansión cita una entrevista a Domingo Cavallo concedida a ese medio en octubre de 2002: "El 95% de la responsabilidad de lo ocurrido es de los argentinos. Si el FMI tiene alguna culpa no es superior al 5%".



Finalmente, el diario destacó que "los argentinos, en cuanto tienen la más mínima duda de la evolución económica del país, abandonan su divisa para comprar dólares". Y describió sin piedad la historia económica local: "Argentina es el país del querer y no poder, capaz de lo mejor y de lo peor. Solo con el apoyo del FMI no basta. Y el contexto internacional no es excusa".



Por otra parte, la misma publicación asegura que múltiples empresas españolas con presencia en el país ya miran con cautela el estado de situación. "Las compañías con intereses en Argentina, con Telefónica, Gas Natural, Santander y BBVA a la cabeza, siguen de cerca la situación aunque descartan tomar medidas por el momento".