El titular de CAME dijo que "con las tasas así de altas, es imposible llevar adelante las pymes"

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, afirmó que "con las tasas así de altas, es imposible llevar adelante las PyMEs" y contó que el presidente Mauricio Macri les pidió a los empresarios "colaboración con los precios para que no aumenten tanto como el dólar" durante el encuentro que mantuvieron este viernes en la Quinta de Olivos.



En declaraciones al programa El Lobby que se emite por Radio con Vos, relató detalles de la reunión y dijo que "somos todos concientes de la difícil situación, en especial para las PyMEs. Pero le damos valor a que nos haya invitado".



"En estas condiciones, con las tasas así de altas, es imposible llevar adelante las pymes. Es imposible financiarse y el Presidente es consciente de eso. Nos preocupa que esto se normalice porque las pymes no pueden acceder al crédito con esas tasas y pagarlas", amplió.



El titular de CAME explicó que el mandatario "nos dijo que del FMI buscan un respaldo sólido para tranquilizar a los mercados y acceder a tasas más razonables".



"Estamos todos de acuerdo en que el ajuste hay que hacerlo dentro del contexto de la situación en la que estamos", concluyó.