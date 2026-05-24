¿Rinde el plazo fijo? Con cuánto podés generar $50.000 en 30 días

La herramienta sigue golpeada. Las tasas continúan por debajo de la inflación interanual registrada durante el año.

El plazo fijo volvió a quedar en el eje de debate entre ahorristas que buscan obtener una ganancia mensual sin asumir grandes riesgos financieros. Tras las últimas bajas de tasas aplicadas por distintos bancos, cada vez se necesita más capital para alcanzar ganancias consideradas relevantes.

El contexto económico genera dudas entre muchos inversores. Las tasas actuales quedaron muy por debajo de los niveles registrados durante 2024 y comienzos de 2025, mientras que la inflación mensual continúa siendo uno de los principales factores que afectan el rendimiento de las inversiones en pesos.

El cálculo para saber cuánto capital se necesita invertir depende directamente de la tasa ofrecida por cada banco y del canal utilizado para realizar la operación. En el caso del Banco Nación, las diferencias entre sucursal y home banking son importantes.

Actualmente, con una inversión de $4.000.000 , los rendimientos aproximados son los siguientes:

en sucursal: TNA: 15,50% ganancia: $50.958,90

en home banking: TNA: 17,50% ganancia: $57.534,25



La modalidad electrónica permite obtener casi $6.600 adicionales sobre el mismo capital y en el mismo plazo de 30 días. La diferencia se debe a que los bancos ofrecen tasas ligeramente más altas para quienes utilizan aplicaciones, home banking o plataformas digitales.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Conocimientos fundamentales antes de elegir esta herramienta

Antes de constituir un plazo fijo, se recomienda analizar no solamente la tasa ofrecida, sino también el contexto económico general, especialmente inflación, liquidez y horizonte de inversión.

Uno de los principales puntos a considerar es que el plazo fijo inmoviliza el dinero durante un período determinado. En la mayoría de los casos, el mínimo obligatorio sigue siendo de 30 días. Durante ese tiempo, el capital no puede retirarse sin perder intereses.

Además, la rentabilidad real depende de la inflación. Si los precios aumentan más rápido que la tasa del plazo fijo, el ahorrista pierde poder adquisitivo aun cuando recibe intereses positivos. Actualmente, varias tasas bancarias continúan ubicándose por debajo de la inflación mensual acumulada en distintos períodos recientes. Esa situación llevó a muchos inversores a buscar alternativas como fondos comunes, billeteras remuneradas o plazos fijos UVA ajustados por inflación.

Otro aspecto importante es que las tasas pueden modificarse constantemente. Los bancos actualizan sus rendimientos de acuerdo con decisiones del Banco Central, movimientos del mercado y competencia entre entidades. Por eso, se recomienda comparar diariamente las tasas antes de realizar una inversión. El Banco Central mantiene disponible un comparador oficial donde pueden verificarse los rendimientos actualizados de cada entidad financiera.

También existen diferencias relevantes entre plazo fijo tradicional y plazo fijo UVA. Mientras el tradicional ofrece una tasa fija conocida desde el inicio, el UVA ajusta el capital según inflación, aunque exige un plazo mínimo mucho más largo, generalmente de 90 días.

Al mismo tiempo, la digitalización bancaria modificó considerablemente la forma de operar. Cada vez más usuarios realizan inversiones directamente desde aplicaciones móviles o home banking, evitando concurrir a sucursales físicas.