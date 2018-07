El titular de la Rural agradeció al Gobierno su "compromiso" pero se quejó de la "presión tributaria asfixiante"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, dio respaldo al Gobierno y destacó la baja de retenciones, pero pidió una disminución en la presión tributaria.



"Somos los que generamos uno de cada tres empleos de la Nación", subrayó en la inauguración de la 132 Exposición Rural de Palermo, de la cual participó la vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo, Gabriela Michetti, junto a otros funcionarios.



"Nuestro estilo de vida es el trabajo", afirmó y puntualizó: "La Argentina sale adelante de la mano del campo".



Pelegrina consideró que "hace poco más de dos años que recuperamos el diálogo y la confianza perdida cuando el Gobierno se comprometió a desarmar el embrollo que teníamos, eliminando y reduciendo las retenciones".



"Hoy está honrando ese compromiso", aseguró y enfatizó: "Nunca volveremos a ser la variable de ajuste de un modelo que ya fracasó".



Según sostuvo: "La presión tributaria es asfixiante", por lo cual recomendó ampliar la base de contribuyentes para "repartir la carga entre más y con más equidad y más justicia".



Pronosticó que si no se aplica una baja de impuestos y una simplificación para pagarlos, "no llegará la inversión".



"Basta de impuestos inmobiliarios, tasas municipales, basta de impuestos distorsivos", reclamó en el predio de la Sociedad Rural.



En tanto, Pelegrina advirtió que "la inflación es la peor enfermedad" y alertó que "quita competitividad" al sector. En su discurso, también aclaró que "el campo no es formador de precios".



"De la mano del campo, la Argentina también vuelve al mundo", analizó el dirigente, quien señaló que "a nadie le debe faltar la comida en este país".



Insistió, así: "Somos el motor del desarrollo argentino", mientras resaltó que se duplicaron las exportaciones de carne vacuna. "Estamos de pie, con la frente en alta y la mirada al futuro", apuntó.