Dólar mayorista debajo de $1.400: el BCRA acelera compras y el agro sostiene la calma cambiaria

El tipo de cambio cerró abril con baja acumulada. La fuerte liquidación de divisas permitió al Banco Central acercarse a su meta anual, mientras el mercado sigue atento al segundo semestre.

El BCRA refuerza la compra de reservas, acumulando para el segundo semestre.

El dólar oficial se ubicó por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista, el jueves pasado, la última jornada hábil previo al feriado del 1 de mayo. Este lunes se retoman las operaciones, en un contexto de fuerte oferta de divisas, que continúa sosteniendo la estabilidad cambiaria en el corto plazo.

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En el mercado mayorista, el tipo de cambio retrocedió $12 (-0,9%) hasta los $1.391 para la venta, manteniéndose lejos del techo del esquema de bandas fijado por el Banco Central, actualmente en torno a los $1.703,2. La distancia entre ambos niveles se ubicó en el 22,4%.

En términos semanales, el dólar acumuló una baja de $8,50 (-0,6%), mientras que en el balance de abril mostró un leve incremento de $9 (+0,7%). Sin embargo, si se observa el acumulado del mes desde una perspectiva más amplia, el tipo de cambio mayorista cerró abril con una caída de $64 (-4,4%).

En el segmento minorista, el dólar se mantuvo en $1.410 en el Banco Nación y finalizó el mes con un avance de $5. Con estos valores, el dólar tarjeta se ubicó en $1.833. Entre los financieros, el contado con liquidación (CCL) operó en torno a $1.497, el MEP en $1.439,43 y el dólar blue se sostuvo en $1.415.

En términos reales, con una inflación acumulada cercana al 9% en lo que va del año, el tipo de cambio registró una pérdida de poder adquisitivo estimada en torno al 16%.

Fuerte ingreso de divisas y compras del BCRA

La estabilidad del dólar encuentra su principal sostén en la elevada oferta de divisas. El Banco Central acumula compras por u$s6.946 millones en lo que va del año, en el marco de una etapa de alta liquidación del sector agroexportador.

Solo en abril, la oferta privada de dólares alcanzó los u$s10.297 millones, lo que implicó un incremento del 30% frente a marzo, según datos de ABC Mercado de Cambios. En ese contexto, el BCRA absorbió u$s2.769 millones, equivalente al 27,9% del total operado.

De esta manera, el primer cuatrimestre cerró con un saldo comprador de u$s7.155 millones, lo que representa más del 70% de la meta anual de u$s10.000 millones acordada con el FMI. En abril, el Central registró su mayor nivel de compras desde el mismo mes de 2024.

El volumen operado en el mercado cambiario también ganó relevancia, con un promedio superior a los u$s500 millones diarios, impulsado por el ingreso de exportaciones del agro. Este flujo podría extenderse hasta julio, consolidando un escenario de estabilidad cambiaria en el corto plazo.

A estos factores se suma el aporte de emisiones de deuda corporativa y el superávit energético, que también contribuyen a reforzar la oferta de divisas.

dollar-7948837_1280 (1) El volumen operado en el mercado cambiario ganó relevancia, con un promedio superior a los u$s500 millones diarios Pixabay

Reservas, perspectivas y riesgos hacia adelante

Las reservas brutas del Banco Central cerraron abril en u$s44.483 millones, con un incremento mensual de u$s2.431 millones. Sin embargo, informes privados advierten que las reservas netas podrían volver a terreno negativo en el corto plazo por cuestiones contables.

Entre los factores que impactan en esta medición se destacan los compromisos asociados a repos con bancos internacionales por u$s3.000 millones y la amortización del Bopreal Serie 1A por unos u$s2.700 millones, ambos con vencimiento en 2027.

De cara a los próximos meses, el escenario aparece favorable en el corto plazo. No se esperan incorporaciones significativas de pasivos en el horizonte inmediato y el Tesoro no recurriría al BCRA para cubrir obligaciones externas, lo que permitiría que las compras de divisas se traduzcan en acumulación genuina de reservas.

No obstante, el mercado advierte que el segundo semestre suele ser más desafiante en términos de ingreso de divisas. Históricamente, ese período requirió ventas del Banco Central para sostener la estabilidad cambiaria.

Por el momento, las expectativas de devaluación se mantienen contenidas, en línea con la dinámica de los contratos de dólar futuro, que continúan alineados con el esquema de bandas cambiarias.

Así, el mercado transita una etapa de calma sostenida por factores estacionales y financieros, mientras crecen las dudas sobre la sostenibilidad de este esquema en un contexto donde el flujo de dólares podría moderarse en la segunda mitad del año.