Dólares del agro: la liquidación cayó 11% interanual en el comienzo de la cosecha gruesa

CIARA-CEC, la cámara que agrupa a las empresas agroexportadoras, informó los números de abril. En el primer cuatrimestre, ingresaron u$s7.667 millones.

No hubo lluvia de agrodólares en el coienzo de la cosecha.

La liquidación de dólares por parte de las empresas agroexportadoras cayó con fuerza en abril , el primer mes completo marcado por la cosecha gruesa. Así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que detalló que el mes pasado ingresaron u$s2.495 millones .

El dato reflejó una mejora en la comparación mensual, en línea con el incremento en el arribo de camiones de maíz y girasol, junto con el ingreso de los primeros lotes de soja destinados al procesamiento industrial y posterior exportación.

Sin embargo, al analizar la evolución interanual, el desempeño mostró señales más moderadas. En la comparación con abril de 2025, la liquidación de divisas registró una leve baja del 1% , lo que refleja que, pese al repunte estacional, el flujo aún no logra igualar los niveles del año pasado.

En el acumulado del primer cuatrimestre, el ingreso de divisas totalizó u$s7.667 millones , lo que implicó una caída del 11% frente al mismo período de 2025. Este resultado da cuenta de un inicio de año más débil en términos de liquidación, a pesar de la mejora observada en abril.

Desde el sector señalaron que la dinámica del mes estuvo impulsada principalmente por la mayor actividad vinculada a la cosecha gruesa, que comienza a intensificarse en esta etapa del año y suele representar uno de los principales motores de ingreso de dólares para la economía.

En este contexto, el comportamiento del agro seguirá siendo clave en los próximos meses para sostener el flujo de divisas, en un escenario donde el mercado cambiario depende en gran medida de la estacionalidad del sector exportador.

Récord de producción

Este escenario tenderá a profundizarse a medida que avance la cosecha, en un contexto en el que las proyecciones para la campaña actual apuntan a niveles récord de producción.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), si bien la soja mostró una reducción en la superficie sembrada, el desempeño productivo resultó mejor al esperado. En paralelo, el maíz registró una expansión del 30% en el área cultivada, consolidándose como uno de los motores de la campaña.

“A pesar de esta quita de área, el avance de las cosechadoras confirma mejores resultados y un rinde de soja total de 39,9 qq/ha (contra los 36,5 estimados en marzo). De esta manera la producción de la soja núcleo suma 829.000 toneladas, totalizando 16,98 millones de toneladas”, detalló la entidad.