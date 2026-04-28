Aumentan los boletos de colectivos, subtes y peajes: cuánto costará viajar en mayo

El incremento será de un 5,4% y encarecerá el traslado en el AMBA. Se trata de un ajuste que combina con el último dato inflacionario.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una nueva actualización tarifaria que impactará en el transporte público y en las autopistas. A partir del 1 de mayo, los boletos de colectivos, el subte y los peajes aumentarán un 5,4% , en línea con el esquema de ajuste que combina el último dato de inflación del INDEC más un adicional del 2% .

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Con este incremento, viajar en el AMBA volverá a encarecerse tanto para usuarios del transporte como para quienes circulan en vehículo particular .

Las tarifas de las 28 líneas de colectivos que dependen de la Ciudad se actualizarán desde el viernes, siempre que la tarjeta SUBE esté registrada.

El boleto mínimo (hasta 3 km) pasará de $715,24 a $753,74 , mientras que los tramos más largos también registrarán subas escalonadas.

Viajar entre 3 y 6 kilómetros costará $837,52, entre 6 y 12 km ascenderá a $902,04, y los recorridos de mayor distancia llegarán a $966,61.

Desde el Ejecutivo porteño señalaron que la actualización busca reducir el atraso tarifario y remarcaron que actualmente el sistema cubre alrededor del 70% de los subsidios.

El subte también aumenta

El pasaje del subte en la Ciudad también se ajustará en la misma proporción. Desde mayo, el valor del boleto pasará de $1414 a $1490 para quienes tengan la SUBE registrada.

bibliosubte El subte costará $1490. GCBA

En tanto, quienes no cuenten con la tarjeta nominalizada deberán pagar $2369,10, lo que implica una diferencia considerable en el costo del viaje.

Nuevos valores de los peajes

El incremento también alcanzará a los peajes, que se actualizarán con el mismo criterio inflacionario. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos abonarán $1799,66 (y $2879,82 en hora pico), mientras que los vehículos livianos pagarán $4319,63 (o $6121,62 en hora pico).

En el caso de la autopista Illia, los valores serán más bajos: las motos pagarán $1079,98 (hasta $1295,68 en hora pico) y los autos $1799,66 (hasta $2544,99 en franjas de mayor demanda).

Desde la administración porteña explicaron que estos aumentos resultan necesarios para sostener tareas de mantenimiento y mejorar la seguridad vial.

Peaje Peajes Corredores Viales TelePASE Aumento Tarifa Ausa Aubasa Los peajes se incrementarán en las principales autopistas. Mariano Fuchila

Qué pasará con los colectivos en la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, el aumento también será del 5,4%, aunque entrará en vigencia el 4 de mayo, según definió la gestión de Axel Kicillof tras un proceso de consulta pública.

El boleto mínimo pasará de $871,30 a $918,35, mientras que los tramos más largos superarán los $1000. El incremento alcanzará a las líneas provinciales, es decir, aquellas numeradas a partir del 200.

De esta manera, tanto en la Ciudad como en la Provincia, el comienzo de mayo llegará con nuevos ajustes en el costo del transporte, en un contexto donde las tarifas continúan actualizándose mes a mes en función de la inflación.