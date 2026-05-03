Triple crimen de Florencio Varela: extraditan a Pequeño J desde Perú y será indagado por la Justicia

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, el presunto responsable de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Tony Janzen Valverde Victoriano , a quien se identifica con el alias de “Pequeño J” , será trasladado formalmente desde Perú hacia la Argentina. El hombre es considerado el principal sospechoso en la causa que investiga los asesinatos vinculados al narcotráfico de las jóvenes Brenda del Castillo , Morena Verdi y Lara Gutiérrez , ocurridos en la localidad de Florencio Varela .

Se espera que el lunes por la tarde llegue al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sospechoso de 20 años, según confirmaron fuentes judiciales. El traslado tiene como objetivo que el imputado sea indagado por el juez Jorge Ernesto Rodríguez , a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón , quien lidera el expediente por el triple homicidio. La comparecencia ante el magistrado federal está programada para el próximo martes.

La causa que investiga los asesinatos vinculados al narcotráfico de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en la localidad de Florencio Varela.

Las autoridades judiciales de Argentina requieren a “Pequeño J” bajo la acusación de homicidio agravado . Este cargo se fundamenta en que los crímenes fueron cometidos con alevosía, ensañamiento, el acuerdo previo de dos o más personas y en un contexto de violencia de género . Los tres asesinatos se consideran hechos independientes que se acumulan legalmente.

La investigación busca desarticular las operaciones de su organización en el país , la cual estaría involucrada en delitos que abarcan desde la venta de estupefacientes al menudeo hasta el lavado de activos y la explotación de personas.

Junto a Tony Janzen Valverde Victoriano, quien abandonó el país poco después de los crímenes y fue arrestado en Lima, existen otras 11 personas imputadas en la investigación. Recientemente, las autoridades judiciales dictaminaron la falta de mérito a favor de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, identificado como “Señor J”, lo que implica que, por el momento, no hay elementos suficientes para vincularlo como cómplice del triple asesinato.

El Juzgado Federal de Morón dictaminó que los elementos de prueba obtenidos hasta la fecha resultan insuficientes para sostener la prisión preventiva de “Señor J”. No obstante, esta resolución no implica su sobreseimiento, por lo que el imputado continuará vinculado formalmente a la investigación.

Al momento de ser notificado por el triple crimen, el sospechoso ya se encontraba detenido en las instalaciones de la Policía Federal Argentina situadas en el barrio de Palermo. Joseph Freyser Cubas Zavaleta enfrentaba un proceso de extradición hacia el Perú, nación donde se lo requiere por su supuesta pertenencia a "Los Pulpos", una peligrosa banda de narcotraficantes con base en Trujillo.

A pesar de estar arrestado por estos cargos extranjeros, la justicia argentina procedió a indagarlo por su presunta relación con los homicidios de Florencio Varela.

De este modo, está programado que el martes el juez Rodríguez indague a “Pequeño J”. La comparecencia ante la justicia de Morón se realizará un día después de que el acusado complete su proceso de extradición y arribe al país para rendir cuentas por los delitos que se le imputan.