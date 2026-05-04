Cómo es la operación "Proyecto Libertad", el plan de Donald Trump para rescatar barcos en el estrecho de Ormuz + Seguir en











La operación "Proyecto Libertad" es la última apuesta de Donald Trump para destrabar la crisis en el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo por donde circula cerca del 20% del petróleo global. En medio del conflicto con Irán, la vía fue parcialmente bloqueada, dejando cientos de buques varados y poniendo en jaque al comercio energético internacional.

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La iniciativa tiene un objetivo central: garantizar la libre navegación. Para eso, Estados Unidos lanzó un operativo militar de gran escala destinado a escoltar barcos comerciales —en especial de países neutrales— y permitirles cruzar el estrecho con seguridad. Según el plan, la Armada estadounidense acompañará a las embarcaciones a lo largo del corredor, en lo que Washington define como una misión “humanitaria” para evitar una crisis mayor en la región.

Donald Trump lanzó el operativo "Proyecto Libertad" en Ormuz El despliegue es significativo. El operativo contempla destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves, drones y unos 15.000 efectivos bajo el mando del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM). La combinación de poder naval, aéreo y tecnológico busca disuadir ataques y asegurar el tránsito en una zona altamente militarizada y volátil.

El contexto es clave para entender la medida. La operación se da tras semanas de escalada bélica, ataques a buques y un bloqueo impulsado por Irán en respuesta a acciones militares previas de EE.UU. e Israel. Aunque rige un alto el fuego formal, la tensión sigue al límite y cualquier intervención puede ser interpretada como una violación del acuerdo, tal como advirtió Teherán.

estrecho ormuz iran EEUU busca destrabar el bloqueo de Irán en Ormuz.

En términos estratégicos, el “Operativo Libertad” combina objetivos militares, económicos y políticos. Por un lado, busca reactivar el flujo de petróleo y aliviar la presión sobre los precios internacionales; por otro, reafirma la presencia de Estados Unidos en una zona clave para el comercio global. Sin embargo, también implica riesgos: una escalada directa con Irán podría transformar una misión de escolta en un conflicto abierto con impacto mundial. Cómo es el "Proyecto Libertad" Garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz

Escoltar buques comerciales con la Armada de EE.UU.

Priorizar barcos de países neutrales atrapados en la zona

Desplegar fuerte presencia militar (buques, aviones, drones y tropas)

Reabrir el flujo global de petróleo y comercio energético

Evitar una crisis humanitaria de tripulaciones varadas

Responder a pedidos internacionales para destrabar el corredor

Ejercer presión sobre Irán sin romper del todo la vía diplomática

Reducir el impacto en precios internacionales y mercados

Mantener una estrategia dual: disuasión militar y negociación