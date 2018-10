Nielsen aconsejó "matar" a las Leliq: "Son infinitamente más peligrosas que las Lebac"

El economista Guillermo Nielsen alertó sobre el "peligro" que representan las Leliq y sugirió "matarlas" para que no se conviertan en una amenaza para el programa económico y financiero del Gobierno.



"Lo que tenemos ahora es la manifestación de la explosión de las Lebac, como consecuencia de no haberlas desactivado. Sobre todo, por las reverberancias que tiene sobre los precios. Y ahora pusieron en marcha bonos que son hijos de las Lebac, como los Leliq, infinitamente más peligrosos, porque tenemos vencimientos diariamente", explicó.



"Sería bueno que el Gobierno piense en desactivar las Leliq, porque la Argentina no puede ser un laboratorio de pruebas de políticas monetarias. Tenemos que vivir tranquilos, no con la angustia permanente de ver si se renuevan o no", agregó.



"Hay que matar a las Leliq como había que haberlo hecho tempranamente con las Lebac y no se hizo. No vaya a ser cosa de dejarlas crecer y en unos meses tenemos otro cimbronazo", sostuvo el exsecretario de Finanzas.



Nielsen afirmó que "lamentablemente no hay confianza en este Gobierno, por eso hay tantas divisiones en los ministerios. Son cuestiones de buen gerenciamiento que no tenemos".



Por último se refirió al Presupuesto 2019 y consideró que "ya viene muy desactualizado, por ejemplo, con valores del dólares que no son realistas. Su aprobación es más una cuestión de buena voluntad que otra cosa".