Descuentos en Supermercados Día hoy: qué promociones hay este domingo 31 de mayo y cómo aprovecharlas

Último día para aprovechar las ofertas en alimentos, bebidas y productos de higiene de esta cadena de supermercados. Conocé los detalles, para no quedarte afuera.

Las promociones incluyen descuentos en alimentos, bebidas, perfumería y cuotas sin interés con tarjetas y billeteras virtuales.

Supermercados Día mantiene vigentes durante mayo distintas promociones en alimentos, bebidas y productos de higiene personal. Además, continúan los descuentos especiales con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y cuotas sin interés en compras online y presenciales.

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Las ofertas forman parte de la campaña Ahorra Mes, que va a esta disponible hasta hoy, 31 de mayo , e incluyen rebajas en vinos, lácteos, congelados, productos capilares y artículos de cuidado personal. También hay beneficios especiales con Mercado Pago, Naranja X y tarjetas Sidecreer.

Entre las promociones más destacadas aparecen descuentos en vinos, aperitivos, helados, quesos y productos congelados. Muchas de las ofertas aplican tanto para compras en tiendas físicas como online.

En la sección bebidas, algunos de los productos más buscados son:

Vino Vasco Viejo x 750 ml: $2.990

Fernet Vittone x 750 ml: $4.990

Aperol x 750 ml: $10.650

Vodka Sernova x 700 ml: $9.760

Aperitivo Dr. Lemon x 1 litro: $3.990

Fernet 1882 x 750 ml: $8.990

También aparecen promociones en vinos Malbec de distintas bodegas como Salentein, Santa Julia, Nieto Senetiner, Los Haroldos y Ruca Malen.

En alimentos congelados y de almacén, Día incluyó descuentos en:

helado Día x 3 litros: $10.990

hamburguesas gigantes Día x 2 unidades: $3.790

medallones Swift x 276 g: $4.490

tapa para empanadas Día x 450 g: $1.600

yogur bebible Día x 900 g: $1.970

queso mozzarella Día x 250 g: $4.990

Además, hay rebajas en panes artesanales, fiambres y quesos feteados.

Supermercado Imagen: Freepik

Descuentos en higiene personal

La categoría de perfumería y cuidado personal es otra de las que tiene una gran cantidad de descuentos este mes. Hay promociones en shampoos, desodorantes, cremas corporales, cepillos dentales y productos de higiene oral.

Entre los productos destacados aparecen:

pasta dental Kolynos x 90 g: $1.630

cepillo dental Colgate x 2 unidades: $2.760

desodorantes Nivea aerosol x 150 ml: $3.590

shampoo Tío Nacho x 400 ml: $5.470

crema corporal Nivea x 250 ml: $5.799

agua micelar Bonté x 210 ml: $5.990

También hay promociones especiales llevando dos unidades en productos Dove y Colgate, donde la segunda unidad puede tener hasta 70% de descuento. Dentro de las ofertas más importantes aparecen productos capilares Dove con descuentos del 45%, incluyendo máscaras de tratamiento y óleos para el cabello.

Pagar con tarjeta Imagen: Freepik

Medios de pago y billeteras virtuales

Además de los descuentos en productos, Supermercados Día mantiene promociones bancarias y beneficios con distintos medios de pago.

Uno de los beneficios más utilizados es el de Mercado Pago, que ofrece 3 cuotas sin interés todos los días en compras mínimas de $50.000, sin tope de reintegro. También continúa vigente la promoción de Naranja X Plan Z, que permite pagar en 3 cuotas sin interés de lunes a domingo, tanto en compras realizadas online como en tiendas físicas.

Por otro lado, los clientes de Sidecreer en Entre Ríos pueden acceder a reintegros especiales los domingos:

tarjeta Black: 25% de reintegro + 3 cuotas sin interés

tarjeta Platinum: 20% de reintegro + 3 cuotas sin interés

tarjeta Verde: 10% de reintegro + 3 cuotas sin interés

Los topes de devolución varían según el tipo de tarjeta y pueden alcanzar hasta $5.000 por transacción.

Según informó la cadena, las promociones de “Ahorra Mes” estarán vigentes hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar stock en productos seleccionados. La empresa recomiendan revisar las condiciones específicas de cada promoción antes de realizar la compra.