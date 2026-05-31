Aumentan los colectivos, trenes y subte: cuánto costará viajar desde el 1 junio en CABA y Provincia y el valor del mínimo

Las tarifas del transporte público en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires volverán a aumentar este lunes.

El transporte se suma a la lista de aumentos de junio y vuelve a presionar sobre el bolsillo de los usuarios del AMBA.

Viajar en transporte público volverá a ser más caro desde el 1 de junio. Los gobiernos de la CABA y la provincia de Buenos Aires oficializaron una nueva actualización tarifaria para colectivos y subte , que llevará el boleto mínimo por encima de los $1.000 en territorio bonaerense y cerca de los $800 en la Ciudad. Durante el mes también habrá ajustes en tarifas de trenes , energía eléctrica, gas, agua, medicina prepaga y alquileres , en un contexto donde el Gobierno busca continuar con la reducción gradual de subsidios.

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La suba será de 4,8% para las líneas de colectivos que dependen de la provincia de Buenos Aires y de 4,6% para los servicios bajo jurisdicción porteña, incluyendo también al subte y los peajes de la Ciudad. El ajuste responde al esquema de actualización automática que toma como referencia la inflación más un adicional de dos puntos porcentuales.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasará de $968,57 a $1.015,61 para los usuarios con SUBE registrada. También aumentarán el resto de las escalas tarifarias según la distancia recorrida.

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires el boleto mínimo de colectivo subirá de $753,74 a $788,28. Los viajes de mayor distancia también tendrán incrementos y algunos trayectos superarán los $1.000 por pasaje.

Las nuevas tarifas regirán desde el 1° de junio en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo de colectivo superará los $1.000 en territorio bonaerense y el subte también tendrá un ajuste.

Boleto de colectivos en la provincia de Buenos Aires (líneas del 200 en adelante)

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1.015,61

Tramo de 3 a 6 km: de $1.142,55

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.269,50

Viajes de 12 a 27 km: $1.523,40

Más de 27 km: $1.791,02

Boleto de colectivos en CABA: cuánto aumentan en junio

El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $753,74 a $788,28

Recorrido de 3 a 6 km: $875,90.

Recorrido de 6 a 12 km: $943,37.

Recorrido de 12 a 27 km: $1.010,90.

Además, el 15 de junio entrará en vigor un segunda aumento en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que circulan por el AMBA. Estas líneas subirán un 2%.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 4,6%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.558,54. Mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.477,22.

El subte también aumenta

La actualización tarifaria alcanzará además al subte porteño. Desde junio, el valor del viaje pasará de $1.490 a $1.558 para quienes utilicen una SUBE registrada. En tanto, la tarifa para usuarios sin nominalizar continuará siendo considerablemente más elevada.

Desde la administración porteña sostienen que los incrementos buscan reducir el atraso tarifario acumulado y sostener el funcionamiento del sistema mediante una menor dependencia de subsidios estatales.

LÍNEA B DE SUBTE Junio llegará con otro golpe al bolsillo: colectivos y subte volverán a aumentar y el transporte se encarece una vez más en el AMBA. Gobierno de la Ciudad

Transporte más caro en un mes de nuevos aumentos

Con este nuevo esquema, los boletos de colectivos en CABA y Provincia acumulan aumentos muy por encima de la inflación registrada durante el primer tramo del año, consolidando al transporte como uno de los rubros que más presión ejerce sobre el bolsillo de los usuarios del AMBA.

Trenes

Los trenes metropolitanos también tendrán el segundo ajuste mensual de la suba escalonada dispuesta hasta septiembre. El 15 de junio los pasajes se van a encarecer un 15% en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.