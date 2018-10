Cinco puntos para entender el acuerdo con el FMI

Finalmente, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes el paquete de ayuda por u$s 56.300 millones para la Argentina. A través de un breve comunicado, el organismo multilateral de crédito informó que el Directorio Ejecutivo del Fondo "concluyó la primera revisión del desempeño económico de la Argentina" en virtud del acuerdo Stand-By de 36 meses que había sido aprobado en junio pasado.



Por lo pronto, la conclusión de la revisión permite al Gobierno obtener aproximadamente u$s 5.700 millones elevando así los desembolsos totales del organismo desde junio a u$s 20.400 millones.