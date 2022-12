Acercan posiciones por FIM; los alcaldes opositores se plantan

El no tratamiento de los pliegos judiciales enviados por Axel Kicillof en la última sesión del Senado dejó a la vista que la estrategia de Juntos apunta a no dar ningún tipo de concesión rumbo al objetivo final de afinar en detalle los distintos puntos con los que no concuerdan en torno a la ley de leyes. La discusión hoy gira en torno al pedido de los intendentes de la oposición. Es por eso que los legisladores de Juntos están plantados en algunos puntos finos en los que no están dispuestos en dar el brazo a torcer. El primero de ellos gira en torno al fondo de obras y seguridad por un total de $82 mil millones. Además, un pedido de $5 mil millones a los distritos opositores por la pérdida del año. Al reclamo, como parte de la negociación, se suma la cancelación de deudas del IOMA.