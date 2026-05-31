El calendario de feriados 2026 cuenta con varios días no laborables distribuidos en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Entre aniversarios, celebraciones religiosas y fiestas populares, muchos municipios bonaerenses ya confirmaron fechas que alterarán la rutina habitual durante junio.
Junio comienza con un inesperado feriado: de qué trata y por qué solo afecta a Buenos Aires
En el sexto mes del año, llega una jornada especial que modificará la actividad en una localidad bonaerense y traerá cambios para vecinos y empleados.
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Uno de esos casos ocurrirá en una localidad del partido de General Arenales y contará con un asueto administrativo por una festividad tradicional que es muy importante para toda la comunidad. La medida alcanzará a trabajadores y vecinos de esa zona específica de la provincia.
Por qué es feriado el 3 de junio de 2026
El miércoles 3 de junio de 2026 será un día no laborable en Ascensión, localidad ubicada dentro del partido de General Arenales, en el noroeste bonaerense. La fecha coincide con las Fiestas Patronales de la ciudad y cada año genera modificaciones en la actividad pública y privada local.
Ascensión se encuentra a 27 kilómetros de la ciudad cabecera de General Arenales y mantiene una fuerte tradición religiosa vinculada a la "Ascensión del Señor". Durante esa celebración suelen desarrollarse ceremonias, encuentros vecinales y distintas propuestas organizadas junto al municipio y las instituciones locales. Además, muchas dependencias administrativas suspenden tareas y parte del comercio reduce su atención.
Además del feriado del 3 de junio, la ciudad cuenta con otras fechas tradicionales dentro de su calendario anual. Entre ellas aparecen el aniversario fundacional del 1 de febrero, el festival "Ascensión Vuelve a Cantar", que suele realizarse a fines de febrero, y la Fiesta de la Torta Frita cada 10 de octubre.
Estos feriados son establecidos por muchas localidades que organizan días de descanso específicos para la celebración de sus aniversarios históricos o de las celebraciones patronales, aunque las medidas solo alcanzan a cada distrito en particular y no al resto del país.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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