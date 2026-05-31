Junio comienza con un inesperado feriado: de qué trata y por qué solo afecta a Buenos Aires + Agregar ámbito en









En el sexto mes del año, llega una jornada especial que modificará la actividad en una localidad bonaerense y traerá cambios para vecinos y empleados.

El mes va a arrancar con una grata sorpresa para muchos afortunados. Depositphotos

El calendario de feriados 2026 cuenta con varios días no laborables distribuidos en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Entre aniversarios, celebraciones religiosas y fiestas populares, muchos municipios bonaerenses ya confirmaron fechas que alterarán la rutina habitual durante junio.

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Uno de esos casos ocurrirá en una localidad del partido de General Arenales y contará con un asueto administrativo por una festividad tradicional que es muy importante para toda la comunidad. La medida alcanzará a trabajadores y vecinos de esa zona específica de la provincia.

Descanso Feriados Freepik El asueto que favorecerá a muchos vecinos de Buenos Aires. Freepik

Por qué es feriado el 3 de junio de 2026 El miércoles 3 de junio de 2026 será un día no laborable en Ascensión, localidad ubicada dentro del partido de General Arenales, en el noroeste bonaerense. La fecha coincide con las Fiestas Patronales de la ciudad y cada año genera modificaciones en la actividad pública y privada local.

Ascensión se encuentra a 27 kilómetros de la ciudad cabecera de General Arenales y mantiene una fuerte tradición religiosa vinculada a la "Ascensión del Señor". Durante esa celebración suelen desarrollarse ceremonias, encuentros vecinales y distintas propuestas organizadas junto al municipio y las instituciones locales. Además, muchas dependencias administrativas suspenden tareas y parte del comercio reduce su atención.

Además del feriado del 3 de junio, la ciudad cuenta con otras fechas tradicionales dentro de su calendario anual. Entre ellas aparecen el aniversario fundacional del 1 de febrero, el festival "Ascensión Vuelve a Cantar", que suele realizarse a fines de febrero, y la Fiesta de la Torta Frita cada 10 de octubre. Estos feriados son establecidos por muchas localidades que organizan días de descanso específicos para la celebración de sus aniversarios históricos o de las celebraciones patronales, aunque las medidas solo alcanzan a cada distrito en particular y no al resto del país. Calendario feriado Esta localidad bonaerense va gozar de su propio feriado. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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