Aerolíneas Argentinas suma nuevas rutas y frecuencias de vuelo para 2023

El ministro puso énfasis en la importancia de Aerolíneas Argentinas: "Aerolíneas Argentinas cumple un rol absolutamente determinante, no solamente para conectar las provincias, no solamente por su tarea de unir a los argentinos en un país tan extenso, sino también en el desarrollo del turismo receptivo en particular. Con ellos hemos trabajado como si fuéramos un solo equipo".

Avión-Avion-Vuelos -Aeroparque-Aerolíneas Argentinas Mariano Fuchila

Las rutas nuevas de Aerolíneas Argentinas a Brasil

Bariloche será uno de los destinos con mayores conexiones desde San Pablo para la próxima temporada de invierno: a partir del 3 de julio habrán 4 vuelos directos los lunes, jueves y domingos, además de 3 frecuencias los martes y viernes. Cada vuelo contará con su regreso a Brasil los miércoles y sábados.

Aerolíneas Argentinas confirmó también una nueva ruta desde el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo-Guarulhos que conectará Brasil con Mendoza, la cual estará lista desde el 11 de abril con dos frecuencias semanales los martes y viernes.

También estarán activas las rutas San Pablo-Usuahia y San Pablo-San Martín de los Andes, desde principios de julio de 2023. Por último, los brasileros contarán con una conexión a El Calafate vía Córdoba, que comienza a operar el 3 de julio y tendrá dos frecuencias semanales los días lunes y sábados.

Avión-Avion-Vuelos -Aeroparque-Aerolíneas Argentinas Mariano Fuchila

Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, habló del trabajo sobre las rutas que conectan Argentina con Brasil: “Después de la excelente temporada de invierno que vivimos este año, nos anticipamos a programar y poner a disposición del mercado brasilero la venta de pasajes para el 2023. Estos vuelos forman parte de nuestro plan estratégico para potenciar el turismo receptivo desde Brasil hacia los principales destinos turísticos de invierno".

Entre otras novedades, la empresa anunció que operará para la temporada de verano, a partir de fines de diciembre hacia Mar del Plata desde Córdoba, Mendoza y Rosario. Además, la empresa inaugurará otra nueva ruta que une a Buenos Aires con Merlo, San Luis.