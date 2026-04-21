Menos de 1.000 habitantes y un tesoro natural: el desconocido rincón de Argentina ideal para desconectarse

Pocos conocen este imponente destino, que permite conectar con la historia y naturaleza de un lugar único en el país.

Este lugar concentra una gran historia, además de sumar a la naturaleza como su principal atractivo para el turismo.

El turismo suele ofrecer variantes populares a lo largo del territorio argentino. Muchas veces, estos destinos concentran una gran cantidad de personas en un mismo lugar, lo que hace imposible lograr el objetivo de escapar del bullicio y las grandes multitudes, salvo que se busquen alternativas.

Entre ellas aparece este llamativo rincón que se destaca por contar con el silencio y la paz como su máxima atracción. Sin embargo, no es lo único que resalta, ya que muy cerca hay una parada obligatoria que ayudará a conectar con su historia y su naturaleza.

Ataliva Roca está en la provincia de La Pampa , a unos 40 kilómetros al sur de Santa Rosa. La localidad se ubica sobre la Ruta Nacional 35, por lo que el acceso es directo y no requiere desvíos complejos ni tramos difíciles de ubicar. Esa cercanía con la capital provincial la vuelve una opción accesible para una escapada corta, sin necesidad de hacer un viaje largo.

Se trata de un pueblo con menos de 1.000 habitantes, de escala reducida y con una dinámica muy distinta a la de otros destinos más conocidos. No hay un desarrollo urbano grande ni una estructura turística masiva, y justamente ahí está parte de su identidad. El movimiento es bajo, las distancias son cortas y el entorno conserva un ritmo mucho más sereno que el de las ciudades.

El principal atractivo de la zona es el Parque Luro , ubicado a pocos kilómetros. Allí es posible adentrarse en un ambiente muy representativo de la provincia, con senderos que atraviesan el bosque de caldén y sectores donde el paisaje pampeano se manifiesta con total claridad. No es una visita para hacer a las apuradas; gran parte del encanto reside en caminar, observar el entorno y prestar atención a lo que surge durante el trayecto.

Uno de los puntos más buscados es el avistaje de fauna. En la reserva se pueden ver ciervos colorados, jabalíes, zorros y diversas aves, en un escenario donde la presencia animal es el eje central de la experiencia. Durante la época del ciervo en otoño, el lugar gana todavía más interés, debido a que el sonido de los machos en ese momento del ciclo natural convierte el paseo en una vivencia única.

Embed - Ataliva Roca - La Pampa - Argentina

Además de la riqueza natural, el complejo permite conocer el casco de la antigua estancia, lo que suma un matiz histórico al itinerario. También hay construcciones y espacios que ayudan a comprender la ocupación de la región y su importancia dentro del pasado pampeano.

Fuera de la reserva, el mayor valor del pueblo pasa por la tranquilidad. No es un lugar para buscar grandes comercios, sino para pasar unas horas o un día entero en un ambiente calmo, con menos ruido, menos tránsito y una rutina mucho más lenta.

Cómo ir hasta Ataliva Roca

Desde Santa Rosa hay que salir por la Ruta Nacional 35 en dirección sur, siguiendo los carteles hacia Bahía Blanca. El recorrido es recto y no tiene desvíos: se mantiene siempre por la misma ruta hasta llegar al pueblo.

A los pocos kilómetros de salir de la ciudad se pasa el acceso al Parque Luro, que está señalizado sobre la derecha. Si la idea es entrar a la reserva, ese es el punto donde hay que doblar; si no, se sigue por la misma ruta unos minutos más hasta Ataliva Roca. En total son unos 40 kilómetros por asfalto en buen estado.