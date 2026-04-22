Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 22 de abril

El dólar oficial retrocedió este martes y se ubica a $1.400, mientras los dólares paralelos operaron mixtos: el CCL subió a $1471,89, el MEP se mantuvo estable a $1414,42 y el dólar blue cerró estable a $1410,00.
Carlos Melconian cuestionó el plan económico de Javier Milei: "Si termina con 40% de inflación, es un fracaso"
El economista advirtió sobre desequilibrios entre actividad e inflación, alertó por la caída del poder adquisitivo y sostuvo que los sectores más golpeados son comercio, industria y construcción.
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