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22 de abril 2026 - 11:07

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 22 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial retrocedió este martes y se ubica a $1.400, mientras los dólares paralelos operaron mixtos: el CCL subió a $1471,89, el MEP se mantuvo estable a $1414,42 y el dólar blue cerró estable a $1410,00.

Este INDEC publica este miércoles el dato de actividad (EMAE) de febrero y los indicadores de condiciones de vida de los hogares (EPH) del segundo semestre de 2025. Además, en EEUU mientras sigue la atención por la débil tregua con Irán, se conocen balances corporativos de Philip Morris International, AT&T, Boeing, Moody's y Tesla.

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Carlos Melconian cuestionó el plan económico de Javier Milei: "Si termina con 40% de inflación, es un fracaso"

El economista advirtió sobre desequilibrios entre actividad e inflación, alertó por la caída del poder adquisitivo y sostuvo que los sectores más golpeados son comercio, industria y construcción.

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Boom exportador primario y dólar calmo: analistas ven improbable una crisis del sector externo

Por Carlos Lamiral

La debilidad del consumo interno y de la actividad industrial le asegura al Gobierno que no haya una demanda de dólares del sector productivo para insumos y bienes de capital, a diferencia de otros momentos.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 22 de abril

El dólar oficial minorista cotiza a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.400,59 para la venta.

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