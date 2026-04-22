Los argentinos se preparan para el Mundial 2026 con una marcada tendencia a reunirse en casa o en espacios familiares para ver los partidos de la Selección, según un informe de consumo que analiza hábitos, preferencias y niveles de participación frente al torneo.
Mundial 2026: cuánto cuesta reunirse para ver un partido de la Selección argentina
Un informe de Worldpanel by Numerator analiza cómo se organizan los argentinos para ver los partidos. Desde dónde se reúnen, hasta qué consumen y qué tan fuerte es el interés por la Selección.
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El relevamiento de Worldpanel by Numerator muestra que el 88% de los argentinos planea ver los partidos desde su casa, mientras que el 12% restante optará por reunirse en lo de un amigo o familiar. La experiencia del Mundial se perfila así como un evento principalmente doméstico, sostenido por encuentros reducidos y entornos conocidos.
Cómo se organiza el consumo en los partidos
El informe detalla también qué productos acompañan estos encuentros futboleros. Entre los más elegidos aparecen la pizza (45%), la picada (38%), los snacks (34%) y las empanadas (28%), lo que marca una fuerte inclinación hacia comidas simples, compartidas y de fácil consumo durante los partidos.
En términos de interés general, el estudio indica que más del 80% de los hinchas encuestados planea ver todos o algunos de los partidos del certamen. Incluso entre quienes manifiestan poco interés en el torneo, el nivel de participación sigue siendo alto: solo el 4% asegura que no verá ningún partido.
Cábalas y rituales para ver el Mundial en casa
Los datos reflejan que el Mundial no se limita únicamente al seguimiento deportivo, sino que se integra a prácticas sociales ya instaladas. Las reuniones en casas, la elección de comidas específicas y la planificación previa de los encuentros forman parte de una experiencia que combina consumo, entretenimiento y vínculo social.
En este contexto, el Mundial 2026 aparece como un evento que se vive mayoritariamente en el ámbito privado, con la Selección argentina como eje central de reunión y con hábitos de consumo que acompañan cada partido de manera sostenida.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
La Selección Argentina ya sabe cuándo y contra quien jugará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Fase de grupos
Martes, 16 de junio 2026
- 22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
Lunes, 22 de junio 2026
- 14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
Sábado, 27 de junio 2026
- 23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium
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