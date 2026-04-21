Sin gastar un solo dólar: el destino imperdible del Mundial 2026 que es completamente gratuito

Este evento abierto al público tiene música, comidas y partidos en vivo con acceso a una experiencia que muy pocos conocen.

El Mundial 2026 promete romper récords en asistencia en los estadios, pero también trae propuestas alternativas para quienes no consigan sus entradas para asistir a alguno de los partidos. En esta oportunidad, se diseñaron espacios para vivir el clima del torneo sin tener que pagar tickets muy costosos.

Esta nueva propuesta se está volviendo la más buscada entre los hinchas, ya que trata de un punto donde todos los fanáticos pueden encontrarse para compartir su pasión por el fútbol y a la vez disfrutar de espectáculos, gastronomía y actividades para todas las edades.

El Fan Festival que se desarrollará en Kansas City va a ser uno de los centros de reunión más importantes durante la Copa del Mundo . A lo largo de tres semanas, este espacio va a reunir a miles de fanáticos que podrán seguir los partidos desde las pantallas gigantes mientras disfrutan de distintas propuestas culturales.

La iniciativa forma parte de una tradición que la FIFA mantiene desde hace varios torneos. Estos festivales buscan acercar la experiencia mundialista a quienes no están dentro de los estadios, con shows en vivo , comidas de distintas partes del mundo y actividades deportivas .

La idea del evento es que funcione como un punto central donde tanto turistas como locales compartan la emoción del campeonato en un ambiente festivo. Además de los encuentros deportivos, el cronograma incluirá propuestas centradas en la cultura local , el entretenimiento y la historia del fútbol .

Completamente gratis: cómo reservar el Fan Fest del Mundial 2026

El acceso general al festival no tiene costo, pero eso no significa que cualquiera pueda entrar. Para participar, es necesario gestionar un pase digital que habilite el ingreso al predio. Para conseguirlo, primero hay que registrarse en la plataforma oficial del evento y crear una cuenta personal. Después de eso, se selecciona el tipo de experiencia, que puede ser gratuita o con opciones pagas que incluyen beneficios adicionales.

Una vez completado el registro, el sistema envía el pase por correo electrónico, este debe guardarse en el celular para presentarlo en el ingreso. La organización recomienda tenerlo listo en formato digital para agilizar el acceso.

Algo a tener en cuenta es que la entrada libre funciona con capacidad limitada porque el predio tiene un cupo máximo de 25 mil personas, así que lo mejor es llegar temprano. También se encontrarán sectores reservados, accesos rápidos y espacios con comodidades extra, para quienes estén dispuestos a pagar.

Pelota mundial futbol FIFA Los hinchas que no puedan pagar las entradas a los estadios, tendrán la oportunidad de participar en un festival único. Pexels

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina formará parte del Grupo J y tendrá su debut en territorio estadounidense:

Fecha 1: Argentina vs. Argelia — martes 16 de junio a las 22:00hs — Kansas City Stadium

Fecha 2: Argentina vs. Austria — lunes 22 de junio a las 14:00hs — Dallas Stadium

Fecha 3: Argentina vs. Jordania — sábado 27 de junio a las 23:00hs — Dallas Stadium

En caso de clasificar como líder, Argentina podría enfrentar a un rival del Grupo A, donde hay selecciones como España o Uruguay. Mientras tanto, el Fan Festival es una gran alternativa para seguir cada partido del Mundial sin tener que pagar las costosas entradas a los estadios.