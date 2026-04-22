Irán promete "golpes demoledores" y ataca tres buques en el estrecho de Ormuz

Al menos tres embarcaciones fueron atacadas y dos incautadas por la Guardia Revolucionaria, que advirtió sobre una respuesta “devastadora” en la región.

La Guardia Revolucionaria iraní intensificó su presencia en el estrecho de Ormuz con ataques y la incautación de buques.

Irán tensó el estrecho de Ormuz con ataques a al menos tres buques y la incautación de dos portacontenedores , mientras la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que está preparada para asestar “golpes demoledores” si se reanudan los combates, en un escenario marcado por la frágil tregua con Estados Unidos y el bloqueo sobre sus puertos.

El primer episodio se registró en el Golfo de Omán , a unos 28 kilómetros al noreste de la costa, en una zona de tránsito constante que, en este contexto, funciona como antesala del estrecho de Ormuz . Allí, una lancha patrullera vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica se aproximó a un buque portacontenedores y abrió fuego .

La Dirección de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que el ataque provocó daños en la embarcación , aunque no dejó víctimas. El buque, identificado como el Epaminondas , navegaba con bandera de Liberia , pertenecía a la empresa griega Technomar Shipping y era operado por MSC . Los disparos se produjeron sin advertencia previa por radio , según el capitán.

Sin embargo, el episodio dejó dos relatos distintos sobre lo ocurrido. Desde Irán, medios locales señalaron que el buque “ignoró las advertencias de las fuerzas armadas iraníes y fue atacado a tiros. Lo que causó graves daños al barco”.

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Tres embarcaciones fueron atacadas en pocas horas en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

Horas después, la tensión se trasladó hacia el estrecho de Ormuz, el paso angosto y estratégico que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Allí, un segundo buque de carga, identificado como Euphoria, reportó haber sido atacado a tiros a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán.

“El capitán de un buque de carga que salía del puerto informa haber sido atacado a tiros y ahora se encuentra detenido en el agua. La tripulación está a salvo y localizada. No se han reportado daños en el buque”, indicó la UKMTO, que además advirtió sobre el “alto nivel de actividad” en la zona.

La secuencia se completó con un tercer ataque, esta vez a unas seis millas náuticas de la costa iraní. Según Vanguard, el buque MSC Francesca, con bandera panameña, fue interceptado tras recibir la orden de detenerse y reportó “daños en el casco y en los camarotes”.

En una zona donde el tránsito de buques es constante, los ataques registrados en las últimas horas generan preocupación, ya que afectan la circulación de energía y mercancías a nivel global.

La Guardia Revolucionaria incauta dos portacontenedores y refuerza su presencia en el estrecho de Ormuz

En paralelo a los ataques, la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó la incautación de dos portacontenedores: el MSC Francesca y el Epaminondas. Ambos fueron escoltados hacia la costa iraní, en una decisión que refuerza la presencia de Teherán en la zona.

En ese contexto, la Guardia Revolucionaria afirmó que “perturbar el orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz es nuestra línea roja” y advirtió que está “preparada para afrontar cualquier amenaza o nueva agresión” y que, en caso de una escalada, infligirá “golpes devastadores e inimaginables”.

estrecho ormuz iran El estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, volvió a quedar en el centro del conflicto.

EEUU anuncia la extensión de la tregua, pero mantiene el bloqueo en Ormuz

Los hechos se desarrollan en paralelo a una instancia diplomática frágil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la prórroga indefinida del alto el fuego con Irán, pero mantuvo el bloqueo sobre los puertos iraníes, una medida clave en la estrategia de Washington.

Teherán, por su parte, no reconoció formalmente la extensión de la tregua y dejó en claro que no retomará negociaciones mientras esa condición no cambie. La posibilidad de diálogo queda supeditada a que existan “bases necesarias y lógicas”.

Esa combinación (tregua, presión económica y acciones militares) configura un escenario en el que la estabilidad es, al menos por ahora, relativa.

image-1776770878744 Los incidentes se producen en paralelo a una tregua frágil con Estados Unidos.

Más de 30 ataques en la región y el impacto en el tránsito por el estrecho de Ormuz

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, se registraron más de 30 ataques contra embarcaciones en la región. El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transitaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial, permanece bajo restricciones impuestas por Irán.

A medida que se acumulan incidentes, el estrecho de Ormuz se convierte en un punto clave donde se cruzan intereses energéticos, estrategias militares y tensiones políticas.

Los ataques y las incautaciones se dan en medio de una tregua frágil y sin avances concretos en las negociaciones. Con el bloqueo aún vigente, el estrecho de Ormuz continúa siendo un punto crítico para la seguridad marítima y el comercio global.