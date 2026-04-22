La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó un nuevo esquema de normas y procedimientos para el registro de mercaderías y artefactos navales vinculados a la exploración y explotación de recursos naturales en el mar, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.
ARCA reconfigura el régimen aduanero para operaciones en plataformas marinas: punto por punto qué cambia para actividades offshore
El organismo fijó nuevos procedimientos para registrar mercaderías destinadas a la exploración y explotación de recursos naturales y eliminó una normativa vigente desde 1996.
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La medida, formalizada a través de la Resolución General 5838/2026, establece cambios en la operatoria aduanera en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, bajo soberanía argentina.
Entre los puntos centrales, la normativa define nuevos subregímenes en el Sistema Informático MALVINA (SIM) para registrar el ingreso, egreso y almacenamiento de mercaderías destinadas a estas actividades.
ARCA reconfigura el régimen aduanero para operaciones en plataformas marinas
En ese marco, se detallan distintos mecanismos para documentar operaciones, como el ingreso a depósito, ingreso directo a plataforma y egresos temporales o definitivos, en función del destino de los bienes y su permanencia en las áreas de explotación.
Además, la resolución fija lineamientos específicos para el almacenamiento en territorio aduanero, que deberá realizarse en zonas bajo control de la Dirección General de Aduanas, aunque contempla autorizaciones excepcionales para habilitar predios particulares cuando las áreas disponibles no resulten aptas.
En estos casos, los operadores deberán justificar el uso del espacio, presentar documentación contractual y constituir garantías, mientras que la autoridad aduanera podrá requerir información adicional y evaluar cada solicitud.
Otro aspecto regulado es el tratamiento de residuos: la norma establece que los desechos o desperdicios generados en las operaciones deberán someterse al régimen arancelario vigente, con posibilidad de ser nacionalizados, reembarcados o destruidos según corresponda.
Asimismo, se dispuso que las mercaderías extranjeras ingresadas a la plataforma continental estarán exentas de tributos aduaneros, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Con esta actualización, la ARCA dejó sin efecto la Resolución 3.277/96 de la ex Administración Nacional de Aduanas y una normativa complementaria de 2005, con el objetivo de modernizar y adecuar el régimen a las actuales condiciones operativas del sector.
La nueva reglamentación entrará en vigencia desde su publicación y se aplicará de acuerdo con un cronograma que será difundido en el micrositio oficial del organismo.
El Gobierno modifica el régimen de Aduana en Factoría y amplía beneficios a proveedores
El Gobierno nacional avanzó con cambios en el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado este viernes en el Boletín Oficial, con el objetivo de reducir restricciones y ampliar su alcance dentro del sector industrial.
La medida, oficializada mediante el Decreto 252/2026 y firmada por el presidente Javier Milei junto a su Gabinete, introduce modificaciones clave al esquema vigente desde 2002.
Uno de los cambios centrales es que el régimen ya no solo alcanzará a las empresas industriales, sino también a sus proveedores. De esta manera, podrán importar insumos bajo el RAF para integrarlos en procesos productivos destinados a bienes intermedios, que luego serán incorporados al producto final.
Qué cambia para las operaciones en plataformas marinas
- Registro obligatorio en el sistema SIM para operaciones offshore.
- Nuevas reglas para almacenamiento y traslado de insumos hacia plataformas marinas.
- Procedimientos específicos para residuos y desperdicios.
- Continuidad de exenciones aduaneras (con IVA como excepción).
- Más facultades para Aduana para ajustar subregímenes y operatorias.
- Derogación del marco normativo vigente desde 1996.
La resolución apunta a modernizar un régimen clave para la logística marítima, la actividad hidrocarburífera offshore y proyectos de investigación en la plataforma continental argentina.
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