ARCA reconfigura el régimen aduanero para operaciones en plataformas marinas: punto por punto qué cambia para actividades offshore

El organismo fijó nuevos procedimientos para registrar mercaderías destinadas a la exploración y explotación de recursos naturales y eliminó una normativa vigente desde 1996.

Entre los puntos centrales, la normativa define nuevos subregímenes en el Sistema Informático MALVINA (SIM) para registrar el ingreso, egreso y almacenamiento de mercaderías.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó un nuevo esquema de normas y procedimientos para el registro de mercaderías y artefactos navales vinculados a la exploración y explotación de recursos naturales en el mar , según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

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La medida, formalizada a través de la Resolución General 5838/2026 , establece cambios en la operatoria aduanera en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental , bajo soberanía argentina.

Entre los puntos centrales, la normativa define nuevos subregímenes en el Sistema Informático MALVINA (SIM) para registrar el ingreso, egreso y almacenamiento de mercaderías destinadas a estas actividades.

En ese marco, se detallan distintos mecanismos para documentar operaciones, como el ingreso a depósito, ingreso directo a plataforma y egresos temporales o definitivos , en función del destino de los bienes y su permanencia en las áreas de explotación.

Además, la resolución fija lineamientos específicos para el almacenamiento en territorio aduanero , que deberá realizarse en zonas bajo control de la Dirección General de Aduanas , aunque contempla autorizaciones excepcionales para habilitar predios particulares cuando las áreas disponibles no resulten aptas.

En estos casos, los operadores deberán justificar el uso del espacio, presentar documentación contractual y constituir garantías, mientras que la autoridad aduanera podrá requerir información adicional y evaluar cada solicitud.

Otro aspecto regulado es el tratamiento de residuos: la norma establece que los desechos o desperdicios generados en las operaciones deberán someterse al régimen arancelario vigente, con posibilidad de ser nacionalizados, reembarcados o destruidos según corresponda.

barco gnl Además, la resolución fija lineamientos específicos para el almacenamiento en territorio aduanero, a realizarse en zonas bajo control de la Dirección General de Aduanas.

Asimismo, se dispuso que las mercaderías extranjeras ingresadas a la plataforma continental estarán exentas de tributos aduaneros, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Con esta actualización, la ARCA dejó sin efecto la Resolución 3.277/96 de la ex Administración Nacional de Aduanas y una normativa complementaria de 2005, con el objetivo de modernizar y adecuar el régimen a las actuales condiciones operativas del sector.

La nueva reglamentación entrará en vigencia desde su publicación y se aplicará de acuerdo con un cronograma que será difundido en el micrositio oficial del organismo.

El Gobierno modifica el régimen de Aduana en Factoría y amplía beneficios a proveedores

El Gobierno nacional avanzó con cambios en el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado este viernes en el Boletín Oficial, con el objetivo de reducir restricciones y ampliar su alcance dentro del sector industrial.

La medida, oficializada mediante el Decreto 252/2026 y firmada por el presidente Javier Milei junto a su Gabinete, introduce modificaciones clave al esquema vigente desde 2002.

Uno de los cambios centrales es que el régimen ya no solo alcanzará a las empresas industriales, sino también a sus proveedores. De esta manera, podrán importar insumos bajo el RAF para integrarlos en procesos productivos destinados a bienes intermedios, que luego serán incorporados al producto final.

Qué cambia para las operaciones en plataformas marinas

Registro obligatorio en el sistema SIM para operaciones offshore.

Nuevas reglas para almacenamiento y traslado de insumos hacia plataformas marinas.

Procedimientos específicos para residuos y desperdicios.

Continuidad de exenciones aduaneras (con IVA como excepción).

Más facultades para Aduana para ajustar subregímenes y operatorias.

Derogación del marco normativo vigente desde 1996.

La resolución apunta a modernizar un régimen clave para la logística marítima, la actividad hidrocarburífera offshore y proyectos de investigación en la plataforma continental argentina.