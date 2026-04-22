La extensión del alto el fuego en la guerra de Medio Oriente, aunque con una continuidad del bloqueo de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz, mantiene la incertidumbre en los mercados. Así, mientras las bolsas del mundo operan con disparidad este miércoles, el petróleo cotiza al alza y se acerca a los u$s100 por barril.
El petróleo se acerca a los u$s100 y las bolsas operan mixtas ante la continuidad del bloqueo en Ormuz
Las bolsas europeas operan en leve baja y las de Asia se mueven con disparidad. Los futuros de Wall Street auguran un repunte para la rueda de este miércoles.
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La guerra en Medio Oriente encarece miles de productos derivados del petróleo
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Los precios del petróleo suben tras los ataques a buques en el estrecho de Ormuz
El crudo Brent europeo, que es la referencia en Argentina, sube 0,8% hasta los u$s99,27 por barril. En tanto, el petróleo estadounidense WTI avanza 0,6% hasta los u$s90,16.
Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo y afecta directamente a países de Europa y Asia. La continuidad del bloqueo acentúa la crisis de suministro y las preocupaciones de los mercados.
Las bolsas del mundo, sin tendencia definida
En ese marco, los principales mercados operan con disparidad. En Asia, el Nikkei japonés trepa 0,4% y la bolsa de Shanghái aumenta 0,1%, pero el índice Hang Seng, de Hong Kong, pierde 1,2%.
En Europa, el ponderador Euro Stoxx 50 cede 0,1%. En tanto, el IBEX español cae 0,3%; el DAX alemán, 0,2%; y el CAC francés, 0,3%. En cambio, el FTSE inglés sube 0,1%.
Sí se vislumbra más optimismo en el premarket de Wall Street. Es que los futuros de los principales índices operan con alzas de hasta 0,7% lideradas por el Nasdaq.
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