Con más área e inversión, el maíz temprano gana protagonismo

Las últimas lluvias cambiaron por completo las expectativas del sector agrícola. El semblante de los productores ya no es el mismo que hace unos meses, cuando todavía se sentía y se sufría la sequía. La llegada del agua mejoró la condición de los cultivos de fina pero también la perspectiva de siembra de los de la campaña gruesa y allí es donde están puestas todas las miradas. Las intención de siembra ya lo marca: la soja podría tener un gran desempeño y el maíz volverá a ser un protagonista indiscutido.

Recientemente, la Asociación Civil Fertilizar presentó sus perspectivas para la campaña de maíz 2023/24. Durante el encuentro, quedaron claro algunas premisas para el cereal, como por ejemplo que la siembra estaría en torno de 7,3 millones de hectáreas y que los precios se mantendrán sostenidos durante el ciclo agrícola como consecuencia de la mala condición de los cultivos estadounidenses por la sequía, la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania y el fenómeno climático de El Niño que puede tener efectos no deseados en regiones del norte de Brasil en un contexto de alta demanda por parte de China.

En nuestro país, la siembra ya comenzó en la zona del litoral. Según Francisco Pérez Brea, gerente de marketing de NK Semillas, “hasta la semana pasada no había llovido nada en todo el invierno. Si bien todo el mundo creía en los pronósticos de los especialistas, eso no se veía eso traducido en agua en los perfiles entonces no teníamos la seguridad para avanzar con la siembra. Ahora el sur de Santa Fe, este de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires recibieron agua y todos están expectantes y con buen ánimo. Empezaron a ver que arrancan el año con agua y ese es el punto de partida de una buena cosecha. El clima se acomodó, obviamente que hay mucha incertidumbre porque es un año electoral y como todo año electoral estás sembrando con un gobierno y cosechando con otro mas allá del signo político, pero eso implica una incertidumbre adicional a lo que es un año estándar”.