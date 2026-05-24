Frío invernal y fuertes vientos, así estará el clima en el AMBA y el resto del país en el fin de semana largo por el 25 de Mayo + Agregar ámbito en









Con una humedad que se posicionará en el 86%, el clima en la Capital y sus alrededores se mantendrá pesado, aunque con vientos apenas perceptibles de entre 7 y 12 km/h.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá un domingo completamente cubierto por nubes. Cómo seguirán los días.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá un domingo completamente cubierto por nubes. Se espera una tarde fresca con una máxima de 15°C, que bajará hasta los 11°C durante la noche. Cabe destacar que, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé ningún tipo de alerta por tormentas o fenómenos extremos en la región.

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Se espera una jornada fresca y cargada de humedad, la cual alcanzará el 84%. En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo estará totalmente cubierto durante todo el día y la noche, aunque la probabilidad de lluvias aisladas es casi nula, llegando apenas al 10% por la tarde. El viento llegará de forma moderada desde el noreste, manteniendo una velocidad constante de 8 mph, es decir, unos 13 km/h.

El panorama cambia un poco al alejarnos del Río de la Plata: en el Conurbano se prevé una mayor amplitud térmica. En dichas áreas, la interacción entre la densa nubosidad y la elevada humedad potenciará un descenso en la sensación térmica. Asimismo, durante el período nocturno, la probabilidad de precipitaciones ligeras presentará un leve incremento, situándose en un 20% para diversas localidades de la región.

El mapa meteorológico del país mostrará un escenario de calma generalizada en los principales núcleos turísticos y productivos. El centro del país, abarcando Córdoba, Santa Fe y Mendoza, vivirá un domingo completamente apacible y sin alertas vigentes.

El contraste lo marcará la Patagonia, afectada por el ingreso de frentes fríos que mantendrán el termómetro en valores invernales. Particularmente en Chubut y Santa Cruz se espera un incremento de las nubes y ráfagas moderadas desde el oeste, aunque el Sistema de Alerta Temprana descartó activar la alerta amarilla debido a que el fenómeno no será severo.

frio en Argentina Se espera una jornada fresca y cargada de humedad, la cual alcanzará el 84%. Cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país en el fin de semana largo El arranque de la semana mantendrá el mismo panorama, con la masa de aire húmedo firmemente asentada en la franja central del país. La persistencia de los vientos del noreste evitará que el termómetro se desplome, aunque dejará cielos entre parcial y mayormente cubiertos en la Capital Federal y el Conurbano durante las próximas 72 horas. Sin embargo, el escenario cambiará hacia mediados de semana: se espera que el viento rote hacia el sur, permitiendo la entrada de aire más seco y frío. Este recambio disipará las nubes de forma progresiva y provocará una marcada caída en las temperaturas mínimas, instalando de lleno el ambiente clásico del otoño para el cierre del mes. ¿Es posible un "Super Niño" en Argentina? El campo argentino se mantiene en estado de alerta ante las últimas proyecciones climáticas mundiales. Los expertos advierten sobre una elevada probabilidad de que en septiembre se establezca un fenómeno de "El Niño" con una intensidad fuera de lo común, ya denominado por los científicos como un "Súper Niño". De confirmarse, este evento modificará drásticamente el patrón de precipitaciones en las regiones agrícolas más importantes del país.

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