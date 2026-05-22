El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 22 de mayo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 22 de mayo
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 22 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.403 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 22 de mayo
El dólar CCL cerró a $1.487,43 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 22 de mayo
El dólar MEP cerró a $1.430,27 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 22 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 22 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.478,14, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 22 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.356, según Binance.
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