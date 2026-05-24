Libreta AUH 2026: hasta cuándo tengo tiempo para presentarla

La presentación ante la ANSES permite acreditar escolaridad, vacunación y controles médicos de niños y adolescentes. Conocé los detalles.

La Libreta AUH sigue siendo obligatoria para cobrar el porcentaje retenido de la asignación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente la obligación de presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , un trámite indispensable para acceder al 20% retenido del beneficio y continuar percibiendo distintos complementos vinculados con salud y educación.

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La Libreta AUH es uno de los requisitos más importantes dentro del sistema de asignaciones administrado por ANSES. A través de este documento, las familias acreditan que niños y adolescentes cumplieron con los controles médicos obligatorios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar.

La presentación puede realizarse completamente de manera digital mediante Mi ANSES o también de forma presencial en oficinas del organismo. En ambos casos, el trámite es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios. Además de habilitar el cobro del dinero retenido mensualmente, la Libreta es clave para acceder a otros beneficios como la Ayuda Escolar Anual.

La Libreta AUH es un documento obligatorio que deben presentar todos los años las personas titulares de la Asignación Universal por Hijo. Su objetivo es certificar el cumplimiento de distintos requisitos vinculados con salud, educación y vacunación de menores a cargo.

El sistema funciona además como mecanismo de control para garantizar que niños y adolescentes beneficiarios de la AUH mantengan controles médicos regulares y continúen dentro del sistema educativo formal.

Actualmente, ANSES retiene cada mes un 20% del monto total de la AUH. Ese dinero acumulado se libera únicamente cuando la familia presenta correctamente la Libreta completa y validada.

Por esa razón, el trámite representa una parte fundamental del esquema de asignaciones familiares administrado por el Estado nacional. La acreditación anual habilita además el acceso a pagos complementarios vinculados con escolaridad.

La Libreta incluye tres áreas principales: educación, salud y vacunación. Cada sección debe ser completada y firmada por las instituciones correspondientes antes de realizar la carga definitiva en ANSES. El organismo aclaró además que el formulario generado desde Mi ANSES es el único documento válido para realizar la presentación online.

La fecha límite para presentar la Libreta AUH este año es el 31 de diciembre.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

Mi ANSES: cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

ANSES reforzó durante los últimos años el sistema de presentación digital para evitar demoras y facilitar el trámite desde celulares o computadoras. Actualmente, la mayor parte de las familias realiza el procedimiento directamente desde Mi ANSES.

El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. El trámite también puede realizarse desde la aplicación oficial disponible para celulares. Después, dentro de la sección “Hijos > Libreta AUH”, el sistema permite verificar qué datos faltan completar por cada menor a cargo. Ahí aparecen las áreas de salud, vacunación y educación.

El usuario deberá seleccionar la opción “Generar Libreta”. El sistema descargará automáticamente el formulario oficial para imprimirlo. Una vez impresa, la Libreta debe ser llevada a la escuela y al centro de salud correspondiente para que sea firmada y completada por las autoridades responsables.

Cuando toda la documentación esté completa, ANSES solicita sacar una foto clara del formulario respetando ciertos requisitos:

imagen nítida

buena iluminación

hoja completa visible

formato JPG

peso menor a 3 MB

Luego, el archivo debe cargarse nuevamente dentro de Mi ANSES para finalizar la presentación digital. El organismo aclaró además que la carga online permite acelerar considerablemente la acreditación del dinero retenido correspondiente al 20% acumulado.

anses página.png

¿Puedo presentarla de forma presencial?

Sí. Aunque ANSES impulsa el sistema digital, la Libreta también puede entregarse presencialmente en oficinas del organismo o durante operativos territoriales de atención. En estos casos, no es necesario sacar turno previo. La persona titular puede acercarse directamente con el formulario completo y firmado.

La modalidad presencial suele ser utilizada principalmente por familias que tienen dificultades para cargar archivos digitales o problemas de acceso a internet.

ANSES indicó además que quienes hayan generado correctamente la Libreta desde Mi ANSES pero no logren subir la imagen online también pueden finalizar el trámite directamente en una oficina. El organismo mantiene operativos móviles en distintas provincias para facilitar la realización de trámites vinculados con AUH, asignaciones familiares y actualización de datos personales.

Actualmente, la presentación sigue siendo obligatoria incluso para quienes ya hayan realizado otros trámites educativos o sanitarios durante el año.

anses gente personas

Monto de la AUH de ANSES en junio 2026

Durante junio, la Asignación Universal por Hijo volverá a actualizarse mediante el esquema de movilidad mensual aplicado por ANSES sobre la base de inflación informada por el INDEC. El valor bruto de la AUH tendrá un incremento respecto de mayo y continuará pagándose con la retención del 20% hasta la presentación anual de la Libreta.

monto de la AUH en junio: $144.956

La AUH además continúa siendo compatible con otros beneficios sociales como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días para familias que cumplen determinados requisitos.