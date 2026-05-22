Dólar futuro: el BCRA ya redujo en un 70% su posición vendida desde octubre, ante la estabilidad cambiaria

La estabilidad cambiaria y la abundante oferta de dólares en el mercado de cambios se refleja en una menor demanda de instrumentos financieros que ofrecen cobertura en moneda dura.

Mientras el dólar se mantiene en torno a los $1.400 desde hace tres meses, el Banco Central (BCRA) aprovecha para seguir recortando su posición vendida en contratos de dólar futuro . La abundante oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y la estabilidad en las expectativas de devaluación generan una menor demanda de cobertura en moneda dura.

Esta semana se conoció que en abril el BCRA redujo en u$s434 millones su posición en contratos de dólar futuro, hasta los u$s2.176 millones . "La posición se acerca a niveles de junio 2025 (USD 1.909 millones), cuando el mercado empezó a mostrar los primeros síntomas de una fuerte caída en la demanda de dinero, que se intensificó en octubre producto de las elecciones de medio término", señaló al respecto Martín De la Fuente , analista financiero en Buenos Aires Valores (BAVSA).

Esto refleja que las expectativas de devaluación cedieron en el último tiempo, en medio de un aluvión de dólares provenientes de los excelentes números de las cosechas y la colocación de deuda por parte de empresas privadas y Estados subnacionales. En este nuevo escenario, tanto la autoridad monetaria como el Ministerio de Economía se vieron ante una menor necesidad de ofrecer cobertura en dólares vía instrumentos financieros .

" Desde octubre de 2025 (cuando se dolarizó el 50% del M2 producto de las elecciones), el BCRA desarmó cobertura en futuros por u$s3.951 millones y el Tesoro canceló cobertura en dólar linked por u$s7.808 millones, lo que implica un desarme total de cobertura por u$s11.759 millones", dijo De la Fuente.

En Aldazabal recordaron que "en el período pre electoral, el mercado demandó cobertura cambiaria de manera agresiva ante el temor de que el tipo de cambio pudiera dispararse por un mal resultado en las urnas para el oficialismo". "La posición vendida llegó a superar los u$s6.800 millones. Sin embargo, el resultado electoral provocó un giro en las expectativas cambiarias, por lo cual la posición vendida del BCRA colapsó casi un 70% desde entonces", acotaron.

Respecto de los datos de mayo, De la Fuente señaló que se trata de un mes desafiante, ya que el contrato de fin de este mes representa la mitad del interés abierto. Aun así, observó en las últimas jornadas un refinanciamiento de posiciones de mayo hacia contratos más largos, particularmente los de noviembre y diciembre de este año.

Por su parte, el analista de F2 Soluciones Financieras, Andrés Reschini, remarcó que en abril la posición en futuros cayó por séptimo mes consecutivo y avizoró "una caída aun más acelerada en mayo".

Desde Adcap sostuvieron esta semana que "las bandas cambiarias comienzan a ser irrelevantes para el mercado", debido a la estabilidad cambiaria, y que esto se refleja en los tipos de cambio implícitos negociados en el mercado de futuros A3, que también "pricean" una calma en el Mercado Libre de Cambios (MLC) a futuro. "El mercado espera que el dólar se mantenga en la parte media de las bandas. Dado que el techo de las mismas va a seguir incorporando los últimos datos de inflación al alza, la distancia podría ampliarse y así hacer más irrelevantes a las bandas de flotación", proyectaron.