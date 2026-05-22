Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 22 de mayo

El dólar oficial minorista cerró a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.415,34 para la venta.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 22 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.403.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 22 de mayo El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 22 de mayo El dólar CCL cerró a $1.487,43 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 22 de mayo El dólar MEP cerró a $1.430,27 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 22 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 22 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.478,14, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 22 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.356, según Binance.