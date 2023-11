Ajuste en obra pública: despidos en Tucumán encienden alarmas

“Temíamos que comience a pasar esto porque Milei está anunciando que se van a parar las obras que se están ejecutando, eso es lo que no entendemos. Ya tuvimos reunión con el cuerpo de delegados, estuvimos en asambleas con compañeros y sí, hay preocupación por todo lo que se está en desarrollo en la provincia”, agregó Acosta. Tras la pandemia en el 2020 y la reactivación de las obras públicas, la mano de obra de la construcción en esta provincia creció de 3.000 a 11.000 obreros ocupados, en la actualidad. Consultado el dirigente sobre cuál sería el impacto si el Estado se retira del financiamiento, indicó que el 60% de los trabajadores de la UOCRA quedaría en la calle. “Ya nos pasó durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, esperamos que no se repita porque fue una catástrofe”, reflexionó.

Recordó que padeció en carne propia las políticas de apertura indiscriminada de las importaciones, otra de las promesas de Milei, cuando en febrero de 2018 cerró la firma BGH, con sede en Tucumán, que dejó en la calle a 500 empleados, entre los que estaba él. “Fue un golpe duro porque yo lo escuchaba al actual presidente protestar en contra de la casta y hoy veo que se reúne con su nuevo socio, que es Macri, y eso nos preocupa”, contó. El dirigente reconoció su intranquilidad por el posible retorno de la excandidata a la presidencia, Patricia Bullrich, al Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde ya estuvo entre 2015 y 2019. “Hay que ver los acuerdos porque (Milei) dice también que cuando uno vaya a reclamar para ejercer el derecho a la huelga y el derecho al reclamo, van a reprimir para mantener el orden”.

En Salta también hay inquietud por si el presidente electo cumple con su promesa de que el Estado se retire de la obra pública. “Sería un golpe muy fuerte porque en nuestra provincia se quedarían en la calle cerca de 6.000 compañeros que trabajan de sol a sol, todos los días y se ganan su sueldo con el esfuerzo”, reflexionó Rubén Aguilar, secretario general de la UOCRA de esa provincia, en una entrevista en Radio Salta FM. Indicó que no sólo se vería afectada la mano de obra directa ya que también impactaría en todo lo que genera esta actividad, desde el almacén en donde compran comida los trabajadores hasta los corralones que proveen el material para las obras. “Estamos en contra de quienes reciben planes del Estado y no hacen nada, no es nuestro caso. Es más, muchos compañeros resignan hasta el descanso del fin de semana para trabajar horas extras, por eso estamos en alerta y veremos qué decisión toman las nuevas autoridades”, dijo.