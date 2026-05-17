Ven una inflación más baja tras el dato de abril y reaparece una inversión como oportunidad: la agenda de la semana

Con un dólar estable y una inflación que comenzó a desacelerarse, el mercado financiero reacomoda sus apuestas en pesos. Las principales estrategias todavía privilegian bonos ajustados por CER frente a un escenario donde la nominalidad sigue siendo elevada.

Tras la fuerte aceleración registrada en marzo, cuando la inflación saltó por encima del 3% , el índice de precios mostró en abril una moderación por primera vez en 10 meses, al ubicarse en el 2,6%. Entre los datos más relevantes del IPC se destacaron la baja de la inflación núcleo -que pasó del 3,2% al 2,3% - y una fuerte desaceleración en el ritmo de aumento de la carne -avanzó apenas 0,7%-, uno de los rubros que más presión había ejercido sobre los precios en los meses previos.

En ese contexto, las consultoras económicas comenzaron a recalibrar sus proyecciones y ya estiman que la inflación de mayo podría ubicarse en un rango de entre 2,1% y 2,4% , mientras que los participantes del REM esperan una inflación del 2,3% , consolidando un sendero de desaceleración más marcado. “Hacia adelante, coincidimos con el consenso en tanto esperamos que el proceso de desinflación se retome, aunque a un ritmo no lineal. Proyectamos una inflación en torno al 29% para el año , apenas por debajo de las expectativas del REM ( 30,5% ) y de la inflación implícita en los precios de mercado ( 29,8% )”, señaló Florencia Blanc , research de Aldazabal & Cia, en el último informe.

Así, dos factores aparecen hoy como los principales “muros de contención” para los precios. Por un lado, la estabilidad cambiaria , que continúa funcionando como ancla nominal para buena parte de la economía. Por el otro, el “buffer” de precios aplicado por YPF sobre los combustibles, mediante el cual la petrolera viene postergando parte del traslado del aumento internacional del petróleo al surtidor.

Actualmente, según estimaciones del sector, el precio local de los combustibles se ubica alrededor de un 15% por debajo de lo que implicaría una actualización plena en función de la evolución del Brent , referencia clave para el mercado argentino.

En este escenario de desaceleración inflacionaria que empieza a consolidarse en las expectativas del mercado , algunos instrumentos financieros comienzan a recuperar atractivo luego de un abril en el que varias colocaciones en pesos quedaron prácticamente empatadas -o incluso por debajo- de la inflación. Uno de ellos es la tasa fija , que había perdido parte de su atractivo.

Para tener en cuenta, tras el dato de inflación, los instrumentos CER subieron 1,3% en promedio, en tanto los títulos de tasa fija avanzaron 0,9%. Estos activos rinden entre 1,7% y 2% de Tasa Efectiva Mensual (TEM), lo que podría volver a darles atractivo mientras el dólar se mantiene contenido.

Grupo SBS, a través del informe de su jefe de Research, Juan Manuel Franco, consideró que las oportunidades en la curva en pesos ya no son tan claras como meses atrás y que el posicionamiento dependerá del perfil de riesgo de cada inversor y de su visión sobre la nominalidad futura.

Remarcan que quienes mantengan una mirada optimista sobre la desinflación todavía pueden encontrar valor en el tramo medio y largo de la tasa fija, especialmente en bonos con vencimiento en 2027. En cambio, los inversores más cautelosos frente a la inflación continuarán priorizando instrumentos CER. Dentro de esa estrategia, destacan valor en el X30N6 para el tramo corto y en el TZXD7 para plazos más largos. Además, ven atractivo en los nuevos duales CER/TAMAR, en un contexto donde el mercado sigue ajustando expectativas sobre inflación y tasas.

mercados finanzas inversiones dolar vivo inflación Los inversores continúan cautos con el carry trade Depositphotos

En esta misma línea, desde el equipo de Research de Adcap siguen prefiriendo los Boncer en la parte media de la curva -TZXD6 y TZX27- “ya que continúan ofreciendo mayor valor relativo en un escenario donde la inflación permanezca persistente cerca del 2%”, y señalan que, ante un escenario de desinflación más rápida, siguen favoreciendo el T30A7, “que combina carry atractivo con sólida liquidez”.

En tanto, desde Banco Comafi coinciden y también siguen favoreciendo los Boncer para posiciones cortas en pesos. Así, pese a que la tasa fija podría convertirse en una alternativa en un escenario ultraoptimista, todavía la inercia inflacionaria sigue pesando en la decisión de los inversores a la hora del armado de sus portfolios.

Más allá de este punto, hay datos clave que se conocerán esta semana, pero la atención de la city recaerá en la reunión de Directorio del Fondo Monetario Internacional para tratar la revisión del acuerdo con Argentina, que se llevará a cabo esta semana. Luego de la aprobación, se desembolsarían u$s1.000 millones.

A su vez, en el plano internacional continúa la atención sobre el precio del barril de Brent y sobre la cumbre del G7, que comenzará a partir de este lunes.

La agenda económica de la semana

Lunes 18/5

El INDEC difunde el índice de salarios de marzo y la canasta de crianza de abril.

Se conoce el resultado fiscal de abril.

Ministros de Finanzas y banqueros centrales del G7 inician reunión clave en París en medio del impacto económico de la guerra en Medio Oriente.

Martes 19/5

El INDEC informa el índice de precios mayoristas y el índice de costo de la construcción de abril.

Miércoles 20/5

El INDEC da a conocer los resultados del Intercambio Comercial Argentino (ICA) de abril.

La Eurozona y Reino Unido informan el IPC de abril.

EEUU: se difunden las solicitudes semanales de hipotecas y las actas de la última reunión de la Fed.

Nvidia presenta su balance trimestral.

Jueves 21/5

El INDEC da a conocer el EMAE de marzo y la encuesta de tendencia de Negocios de Supermercados y autoservicios mayoristas e industria.

La Universidad di Tella presenta el índice de confianza al Consumidor de mayo.

EEUU infoma el PMI compuesto de mayo.

Banco de Valores, Walmart, Deere & Company y NIO presentan sus balances trimestrales.

Viernes 22/5