Aumento de colectivos y trenes: el Gobierno aplicará subas de hasta 18% mensual desde el próximo lunes

La Secretaría de Transporte abrió la consulta pública para avanzar con una actualización escalonada de boletos en colectivos y trenes nacionales. El esquema contempla subas mensuales desde el 18 de mayo.

El Gobierno puso en marcha el proceso de actualización de tarifas para colectivos y trenes bajo jurisdicción nacional y abrió formalmente la Instancia de Participación Ciudadana, un mecanismo mediante el cual usuarios y sectores interesados podrán presentar opiniones y comentarios sobre los nuevos cuadros tarifarios. La consulta pública estará disponible durante tres días hábiles a través de la web oficial de la Secretaría de Transporte y forma parte del proceso previo a la implementación de los aumentos previstos para las próximas semanas.

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La propuesta oficial alcanza tanto a los servicios urbanos y suburbanos de transporte automotor de jurisdicción nacional como al sistema ferroviario nacional y contempla incrementos escalonados y progresivos. A través de este lunes, formalizó ese proceso de apertura a través del Boletín Oficial mediante la Resolución 26/2026 con la firma del secretario Mariano Plencovich .

En el caso de los colectivos nacionales, el esquema prevé tres actualizaciones consecutivas del 2%, que comenzarán a regir el próximo 18 de mayo. De acuerdo con la propuesta presentada por el Gobierno, el boleto mínimo pasará de $700 a $714 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada.

Para quienes acceden a la Tarifa Social, el valor será de $321,30, mientras que los pasajeros que no tengan registrada la SUBE deberán pagar $1.428.

Luego del incremento de mayo, el cronograma prevé nuevas subas el 15 de junio y el 15 de julio, ambas también del 2%. Desde el Gobierno señalaron que, aun con estas actualizaciones, las tarifas nacionales continuarán por debajo de las vigentes en otros distritos del AMBA.

Según detallaron, el boleto de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires actualmente es 5,6% más caro, mientras que en la Provincia de Buenos Aires la diferencia asciende al 35,7%.

Trenes: aumentos escalonados hasta septiembre

En paralelo, el Ejecutivo también avanzará con una fuerte actualización en las tarifas ferroviarias, argumentando la necesidad de corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y fortalecer el financiamiento del sistema.

El esquema para los trenes contempla cinco aumentos consecutivos:

18% desde el 18 de mayo

15% en junio

13% en julio

12% en agosto

10% en septiembre

Con la primera actualización, el boleto mínimo de tren para las líneas metropolitanas del AMBA —entre ellas Línea Sarmiento, Línea Roca, Línea Mitre y Línea San Martín— pasará de $280 a $330 para la primera sección con SUBE registrada.

Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el boleto costará $148,50. En tanto, quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE deberán pagar el doble de la tarifa correspondiente y el boleto abonado en efectivo tendrá un valor de $1.100.

trenes(1) El aumento del boleto de los trenes aumentará 85%

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo de la medida es avanzar hacia un sistema “más ordenado, eficiente y sustentable”, con menor dependencia de subsidios estatales. En el caso del sistema ferroviario, recordaron que en diciembre de 2023 la tarifa cubría apenas el 2% del costo operativo, mientras que el 98% restante era financiado mediante subsidios públicos.

Actualmente, esa cobertura ronda el 5% y la proyección oficial apunta a que alcance cerca del 10% hacia septiembre. La administración nacional sostiene además que las actualizaciones permitirán preservar condiciones de seguridad operativa y mejorar el funcionamiento general del sistema de transporte.

El Gobierno confirmó que continuarán vigentes tanto la Tarifa Social Federal —que otorga descuentos del 55% a jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y otros grupos vulnerables— como el sistema Red SUBE para combinaciones de transporte.

Cómo se desarrollará el proceso de consulta pública

La normativa remarca que el procedimiento tendrá carácter no vinculante, aunque las autoridades deberán considerar las opiniones presentadas al momento de definir las nuevas tarifas. Los interesados podrán participar a través del sitio oficial de la Secretaría de Transporte durante un plazo de tres días hábiles administrativos contados desde las 12 del día de publicación de la medida.

Cada usuario podrá intervenir una sola vez por instancia convocada y tendrá la posibilidad de enviar comentarios de hasta 5.000 caracteres, además de adjuntar documentación complementaria. La resolución también establece que las opiniones recibidas serán publicadas en la web oficial mientras permanezca abierto el proceso de consulta.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que la iniciativa busca fortalecer mecanismos de participación ciudadana, simplificar procesos administrativos y garantizar el acceso a información “adecuada, veraz e imparcial” sobre los cambios tarifarios proyectados.

La coordinación del procedimiento quedó a cargo de la Subsecretaría de Transporte Automotor y de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, ambas dependientes del Ministerio de Economía.