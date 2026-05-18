Dólar: el BCRA compró más de u$s8.000 millones y el mercado pone el foco en el segundo semestre

Aunque el tipo de cambio oficial sigue debajo de los $1.400 gracias a la fuerte oferta de divisas, analistas advierten que el escenario podría cambiar hacia la segunda mitad del año por menor liquidación del agro, mayor demanda de cobertura y tensiones globales vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

El BCRA aceleró las compras de divisas en los últimos meses, aprovechando la temporada de oferta.

El dólar atraviesa un período de relativa estabilidad en la Argentina , sostenido por el fuerte ingreso de divisas del agro, emisiones corporativas y la continuidad del carry trade. Sin embargo, distintas consultoras económicas y analistas del mercado ya comienzan a advertir que el escenario podría modificarse en el segundo semestre , con mayores presiones cambiarias y un eventual rebote del tipo de cambio oficial. Asimismo, en lo que va de 2026, las compras netas de la autoridad monetaria ya alcanzan los u$s8.077 millones, superando el 80% de la meta fijada y las reservas internacionales brutas se ubican en u$s46.024 millones.

Las proyecciones surgen en un contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. La persistencia del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel volvió a impulsar el precio internacional del petróleo y elevó la cautela en los mercados financieros globales.

En paralelo, el mercado argentino sigue de cerca el comportamiento del dólar oficial, que permanece debajo de los $1.400 pese a una inflación acumulada que continúa superando ampliamente el ritmo de depreciación cambiari a. Según distintos análisis privados, la situación cambiaria comienza a consolidarse como uno de los principales desafíos del esquema económico actual.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las consultoras y bancos proyectan un dólar oficial cercano a los $1.676 para diciembre de 2026, mientras que el Top 10 de analistas espera una cotización algo menor, en torno a los $1.611.

En el corto plazo, sin embargo, el mercado sigue viendo factores que sostienen la calma cambiaria. Entre ellos aparece la fuerte liquidación de exportaciones del agro, el ingreso de dólares provenientes de emisiones de obligaciones negociables (ONs) y el atractivo financiero de las tasas en pesos frente a la evolución del dólar.

“El excedente de oferta de dólares en el mercado de cambios es lo que le permite al BCRA comprar muchos dólares mientras el tipo de cambio baja”, explicó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien además remarcó que parte de esos flujos provienen de empresas que emiten deuda en dólares para financiar inversiones y luego liquidan esas divisas en el mercado local.

Aun así, las consultoras advierten que la dinámica podría cambiar hacia la segunda mitad del año. Desde FMyA señalaron que esperan “un rebote moderado del dólar” impulsado por una menor oferta del agro y una mayor demanda de cobertura por parte de ahorristas e importadores.

En la misma línea, EconViews advirtió que el esquema actual depende fuertemente del dólar como ancla inflacionaria y cuestionó la falta de señales claras de política monetaria por parte del Banco Central. Según la consultora, la estabilidad cambiaria actual se sostiene principalmente por el tipo de cambio y el estancamiento de salarios, aunque alertó que una eventual corrección del atraso cambiario podría volver a acelerar la inflación.

Además, el escenario externo comienza a sumar presión sobre los mercados emergentes. La suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ya rondan el 4,6%, vuelve más atractivos los activos norteamericanos y reduce el apetito por deuda regional.

En ese marco, los analistas consideran que el Gobierno necesitará sostener la acumulación de reservas y mantener controladas las expectativas cambiarias en un año donde la dinámica electoral hacia 2027 también empieza a influir sobre las decisiones de cobertura de los inversores.

La discusión de fondo sigue siendo si el esquema cambiario actual podrá sostenerse cuando disminuya la oferta estacional de divisas y aumente la demanda de dólares financieros y comerciales en la segunda parte del año.