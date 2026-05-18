Aumento de tarifas de transporte: cuánto cuesta desde hoy viajar en colectivo y en tren

El Gobierno puso en marcha nuevas subas en el transporte público y ya confirmó un cronograma de aumentos para los próximos meses.

El Gobierno aplicó nuevas subas en colectivos y trenes del AMBA desde este lunes.

Desde este lunes comenzaron a regir los nuevos aumentos en el transporte público del AMBA, con subas en colectivos y trenes que impactarán de lleno en el bolsillo de millones de usuarios. El ajuste dispuesto por el Gobierno incluye incrementos escalonados durante los próximos meses y vuelve a encender la preocupación por el efecto que tendrá sobre la inflación de mayo.

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La actualización anunciada por la Secretaría de Transporte establece una suba del 2% para las líneas de colectivo nacionales que circulan dentro y fuera de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, el boleto mínimo pasó de $700 a $714 para quienes tengan la SUBE registrada.

En paralelo, la tarifa será de $321,30 para los usuarios con Tarifa Social , mientras que quienes utilicen una SUBE sin registrar deberán pagar $1.428 . Además, ya están previstas nuevas subas: el 15 de junio el mínimo llegará a $728 y el 15 de julio aumentará a $742 .

Desde este lunes rige un nuevo aumento en las líneas nacionales del AMBA y ya hay más subas programadas para junio y julio.

El incremento se da luego de que el INDEC informara una inflación del 2,6% en abril , aunque el rubro Transporte fue el de mayor aumento intermensual, con un 4,4% .

Trenes: el boleto aumenta 18% y seguirá subiendo hasta septiembre

En el sistema ferroviario, la suba será más fuerte y se aplicará en distintas etapas. Desde este lunes, el boleto mínimo pasó de $280 a $330, lo que representa un aumento del 18%.

El esquema continuará durante los próximos meses con nuevas actualizaciones:

Junio: 15% ($379)

($379) Julio: 13% ($428)

($428) Agosto: 12% ($480)

($480) Septiembre: 10% ($528)

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que la medida busca reducir el atraso tarifario acumulado desde septiembre de 2024 y disminuir las diferencias con las tarifas del interior del país.

tren sarmiento El sistema ferroviario arrancó un esquema de incrementos escalonados que continuará hasta septiembre con fuertes actualizaciones mensuales.

Actualmente, según indicaron desde el organismo, la tarifa ferroviaria cubre apenas el 5% del costo real del sistema, mientras que el resto continúa subsidiado por el Estado.

Empresas de transporte cuestionan las subas

Las compañías de colectivos del AMBA consideran que la actualización tarifaria está muy por debajo de la inflación y no alcanza para cubrir el aumento de los costos operativos de los últimos meses.

“Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación. Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente empresarial consultada por Infobae.

El conflicto entre las empresas y la Secretaría de Transporte se profundizó en las últimas semanas por el aumento del combustible y las deudas por subsidios. Como consecuencia, varias líneas redujeron frecuencias y miles de pasajeros se vieron afectados.