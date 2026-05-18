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18 de mayo 2026 - 07:54

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 18 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista cotiza por debajo de los $1.400, a $1.394, mientras que el dólar oficial que se compra a través del Banco Nación, se ubica a $1.418. Por su parte, el MEP y el CCL cotizan a $1.426 y $1.487 respectivamente.

Este lunes:

  • El INDEC difunde el índice de salarios de marzo y la canasta de crianza de abril.
  • Se conoce el resultado fiscal de abril.
  • Ministros de Finanzas y banqueros centrales del G7 inician reunión clave en París en medio del impacto económico de la guerra en Medio Oriente.
Live Blog Post

Ven una inflación más baja tras el dato de abril y reaparece una inversión como oportunidad: la agenda de la semana

Por Giuliana Iglesias

Con un dólar estable y una inflación que comenzó a desacelerarse, el mercado financiero reacomoda sus apuestas en pesos. Las principales estrategias todavía privilegian bonos ajustados por CER frente a un escenario donde la nominalidad sigue siendo elevada.

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