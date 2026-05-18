Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 18 de mayo

El dólar oficial mayorista cotiza por debajo de los $1.400, a $1.394, mientras que el dólar oficial que se compra a través del Banco Nación, se ubica a $1.418. Por su parte, el MEP y el CCL cotizan a $1.426 y $1.487 respectivamente.
Ven una inflación más baja tras el dato de abril y reaparece una inversión como oportunidad: la agenda de la semana
Por Giuliana Iglesias
Con un dólar estable y una inflación que comenzó a desacelerarse, el mercado financiero reacomoda sus apuestas en pesos. Las principales estrategias todavía privilegian bonos ajustados por CER frente a un escenario donde la nominalidad sigue siendo elevada.