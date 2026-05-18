Charlas de quincho: Francos en el Rotary, RIGI gastronómico, geopolítica al pomodoro y un barón del conurbano "honoris causa"

Semana intensa en la interna de LLA. Viaje a Paraguay con el pastor Gebel. Francos mostró optimismo, pero los empresarios tienen dudas. Santiago Caputo amasó cumbres en Washington, donde no cierra el vínculo de Milei con China. Macri volvió a reunir al PRO y repiensa relación con los violetas. Mallmann avanza con una megainversión culinaria en Chubut. Ishii, distinguido en universidad de EEUU. Tensión PBA vs Montenegro por concesión de Punta Mogotes. La desplazada que debe defender al Gobierno.

Francos mostró optimismo en el Rotary, Santiago Caputo anduvo por Washington, Mallmann y una megainversión culinaria en Chubut, e Ishii distinguido en universidad de EEUU.

La Libertad Avanza sigue en modo conventillo, como si horno estuviera para bollos. La pelea Santiago Caputo vs Martín Menem por los supuestos trolls del riojano para cuestionar a la tropa de la Fuerzas del Cielo es un nuevo mojón de la saga que suma cada día nuevos episodios. Siempre con el mar de fondo de Adorni , que sigue en su puesto pese a todos los reparos de los mismos funcionarios de Javier Milei y a todas las "novedades" que van apareciendo en su causa -y en su patrimonio-

Inflación de 2,6% , más baja que la de marzo, pero con un cuatrimestre que superó la pauta de todo 2026 proyectada por Toto Caputo. El FMI que acelera el desembolso de u$s1.000 millones. Motosierra 2.0 con recorte en áreas sensibles, necesaria por la caída de la recaudación que mata relato mileísta. Algunos de los hechos económicos de la semana que se fue.

En lo político, largas y monótonas entrevistas (?) a Milei en canales de stream amigables, la aparición de un Tesla Cybertruck sin patente de un diputado libertario que encendió nuevas polémicas, y las reyertas del peronismo, que confirmó un nuevo candidato presidencial: el sanjuanino Sergio Uñac.

En tanto, un scrum de dirigentes viajó recientemente a Paraguay para presenciar el show de Dante Gebel en el Centro de Convenciones Conmebol en Asunción. Hasta allí llegó el armador Eugenio Casielles , articulador del sello "Consolidación Argentina", quien se mueve para darle forma al espacio. Lo curioso fue que también se trasladaron al vecino país Graciela Camaño y la consultora Shila Vilker , quien prepara sondeos y estrategias comunicacionales. También avanza la conformación de un equipo de referentes en las provincias, para darle músculo federal. La legisladora provincial y experiodista Mónica Juárez se mueve en Salta , Eduardo Cabello , hombre del sindicalismo peronista, hace lo propio en San Juan , mientras que el exlibertario Carlos D'alessandro predica en San Luis y en Misiones, la diputada provincial Rita Flores se erige como el principal alfil de Dante Gebel.

Rotary: el optimismo de Francos

El almuerzo que encabezó Guillermo Francos ante más de cien integrantes del Rotary Club en el Hotel Libertador dejó una sensación ambigua entre los asistentes. El jefe de Gabinete hizo una férrea defensa de la gestión libertaria , trazó un panorama optimista sobre la marcha de la economía y evitó entrar en el escándalo que rodea a Manuel Adorni. “Ya les aviso que no voy a hablar de Adorni” , bromeó al comienzo, provocando algunas risas y aplausos breves entre los presentes.

Sin embargo, terminado el encuentro, en las mesas quedó flotando una percepción menos entusiasta que la exhibida desde el escenario. “Hizo un muy buen resumen de toda su actividad y, sobre todo, de su optimismo”, resumió uno de los empresarios presentes, en una frase que sonó más descriptiva que elogiosa. Otro de los asistentes valoró el intento oficial de mostrar orden macroeconómico, aunque marcó distancia con la realidad cotidiana: “Me gustó que se sepa en qué estado está la macroeconomía del país. El problema es que todo eso no derrama para abajo”.

Entre café y café también apareció una reflexión repetida en distintos corrillos: la idea de que el Gobierno logró estabilizar variables financieras, pero todavía no logra perforar la sensación social de deterioro. “Transmitir optimismo yo creo que es importante, y también la conciencia de que hay sectores que todavía están sufriendo”, deslizó un empresario con vínculos industriales.

En una de las mesas incluso comparaban situaciones sociales del interior con el conurbano bonaerense. “Cuando hablás con familias del interior profundo, como nos pasó en Tucumán, ves otra lógica. Pero en el conurbano ya estás mal y además te metés en medio del despelote”, describió uno de los tertulianos.

También hubo espacio para debates sobre los nuevos polos económicos que podrían emerger al calor de Vaca Muerta y la minería. “Neuquén está teniendo un aumento de población importantísimo. Mucha gente se está yendo para allá. Lo mismo puede pasar con San Juan y Mendoza con la minería”, comentaban.

Francos en el Rotary (2) Guillermo Francos disertó en el Rotary, con elogios al rumbo del Gobierno.

Pero, inevitablemente, la conversación terminó girando alrededor del caso Adorni. Y allí aparecieron comentarios mucho más filosos. Uno de los presentes ironizó sobre la famosa “cascada” de la casa del vocero presidencial: “¿Vos viste lo que es la cascada de Adorni? Son los dos chorros de recirculación de la pileta. Eso no es una cascada, lo tiene cualquier pileta”.

Otros, en cambio, dejaron trascender sospechas más profundas sobre el trasfondo político del episodio. “Me da la impresión de que hay algo más”, deslizó un empresario al preguntarse por qué el Gobierno todavía no tomó distancia definitiva del tema.

La charla derivó luego hacia un terreno todavía más incómodo: los sobresueldos y el financiamiento informal de la política. “Partimos de la base de que siempre fue así, pero decime cómo una persona de determinado nivel social puede arreglarse solo con el sueldo oficial”, comentó uno de los invitados. La frase más cruda llegó segundos después, entre risas incómodas de la mesa: “Es como un jefe de compras al que no le pagan… seguro que va a cobrar la cometa”.

Geopolítica al pomodoro

La escala de Santiago Caputo en Washington tuvo algo más que reuniones protocolares y fotos institucionales. La agenda, aseguran quienes participaron, fue directamente geopolítica. Y dejó una inquietud flotando entre funcionarios norteamericanos: el delicado equilibrio que intenta sostener Javier Milei entre su alineamiento con Estados Unidos y la necesidad económica de no romper con China.

Caputo mantuvo encuentros en la Casa Blanca con Michel Jensen, Senior Director for the Western Hemisphere del National Security Council; luego pasó por el Capitolio para reunirse con Brian Mast, chairman del House Foreign Affairs Committee; y también hubo cita en el Departamento de Estado con asesores del entorno de Marco Rubio. En paralelo, acompañó al embajador Alec Oxenford a una actividad de reconocimiento diplomático.

Los anfitriones pusieron arriba de la mesa una mezcla de temas estratégicos: minerales críticos, infraestructura, gas, influencia regional y el rol que Washington imagina para Milei en Sudamérica. Todo atravesado por una pregunta inevitable: hasta dónde llegará realmente el desacople argentino con Beijing.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ARGinUSA/status/2054896844581323111&partner=&hide_thread=false Honored and deeply grateful that Argentina was honored at the reception jointly organized by the Washington Foreign Law Society and the Office of the Legal Adviser of the U.S. Department of State.



Our sincere thanks to Mr. Reed Rubinstein, Legal Adviser of the U.S. Department of… pic.twitter.com/ErxBBQ6fk3 — Embassy of Argentina in USA (@ARGinUSA) May 14, 2026

Es que mientras el discurso político libertario sigue alineado con la Casa Blanca, la economía real cuenta otra historia. La renovación del swap con China, los incentivos otorgados a empresas mineras chinas y el avance de proyectos de litio con participación de Beijing generan ruido en Washington, especialmente después del respaldo financiero impulsado meses atrás por el secretario del Tesoro Scott Bessent.

En los pasillos diplomáticos ya hablan de una competencia silenciosa que dejó de jugarse solamente entre cancillerías y empezó a bajar al territorio: gobernadores, universidades, obras energéticas y acuerdos provinciales aparecen ahora como piezas de una disputa por influencia cada vez más visible.

La sobremesa del viaje ocurrió en el clásico Café Milano, restaurante italiano de Georgetown donde suelen mezclarse diplomáticos, operadores y empresarios entre pastas premium y conversaciones reservadas. Allí, cuentan quienes estuvieron, hubo menos charla sobre ideología y bastante más sobre litio, inversiones y comercio bilateral. No por casualidad: sólo en marzo, las exportaciones argentinas hacia China crecieron más de 139%, impulsadas justamente por minerales, carne y agroindustria.

Entre risottos y espresso, alguien resumió el dilema libertario con una frase que quedó flotando en la mesa: “La geopolítica podrá ser occidental, pero los dólares siguen hablando mandarín”.

La funcionaria eyectada que igual tuvo que salir a defender la reforma electoral

En el Senado no pasó inadvertido un detalle incómodo del arranque del debate por la reforma electoral. Quien salió a defender la eliminación de las PASO y el paquete impulsado por el Gobierno fue María Luz Landívar, desplazada días atrás de la Dirección Nacional Electoral. Landívar expuso ante la comisión de Asuntos Constitucionales como asesora del Ministerio del Interior, en una escena que varios describieron como “rara” incluso dentro del oficialismo.

La exposición ocurrió en medio de tensiones entre La Libertad Avanza y bloques dialoguistas por el alcance de la reforma, que incluye Ficha Limpia, cambios en los partidos políticos y la eliminación de las primarias. En voz baja, algunos senadores se preguntaban por qué la Casa Rosada eligió enviar justamente a una funcionaria corrida de su cargo para defender uno de los proyectos políticos más sensibles del año.

RIGI gastronómico en Chubut

La Patagonia tendrá pronto su propio “RIGI gastronómico”. O al menos así lo describen en la política chubutense cada vez que aparece el nombre de Francis Mallmann sobre la mesa. El cocinero favorito de empresarios, celebridades internacionales y buena parte de la dirigencia política empezó a generar movimiento incluso antes de prender el primer fuego en Alto Río Senguer.

El proyecto del “Restaurant Escuela Francis Mallmann” avanzó durante meses entre expedientes, informes técnicos y discusiones en el Concejo Deliberante local, pero terminó convirtiéndose en bastante más que una iniciativa gastronómica. En la provincia ya lo leen como una apuesta de posicionamiento turístico, una vidriera para atraer inversiones y, sobre todo, una oportunidad para asociar a Chubut con una marca global ligada al lujo patagónico.

No es casual. Mallmann se convirtió hace tiempo en una especie de embajador informal. En Mendoza, Buenos Aires o incluso Uruguay, las sobremesas alrededor de sus fuegos suelen mezclar vinos, negocios, turismo premium y algo de rosca política. El vicegobernador Gustavo Menna salió a respaldar públicamente las gestiones del intendente Miguel Mongilardi para acelerar un proyecto que ya atravesó informes del Ministerio de Turismo, Ambiente, Bosques y hasta del Instituto Provincial del Agua. Demasiado despliegue técnico para una simple cocina.

En el medio aparecieron las polémicas inevitables sobre el terreno municipal donde se instalaría el emprendimiento. Hubo aclaraciones oficiales, debates sobre privatización y hasta discusiones sobre el formato legal del convenio. Nada demasiado distinto a cualquier proyecto grande vinculado a recursos estratégicos. Solo que, esta vez, el mineral en cuestión parece ser el cordero patagónico.

Macri volvió a reunir al PRO en un acto en el Club Galicia y buscó mostrar volumen político

Mauricio Macri encabezó un acto del PRO en el Club Galicia, en una reaparición partidaria que reunió a dirigentes nacionales, intendentes bonaerenses y referentes históricos del espacio en medio de la tensión creciente con el Gobierno de Javier Milei. Entre los asistentes estuvieron Cristian Ritondo, Soledad Martínez, Martín Yeza y otros dirigentes de peso del armado amarillo, en una convocatoria pensada para exhibir orden interno y capacidad de movilización.

MAURICIO MACRI Mauricio Macri encabezó acto en Olivos. PRO

El encuentro tuvo clima de relanzamiento político después de varias semanas de críticas públicas de Macri hacia la administración libertaria. En los corrillos del evento, dirigentes del PRO admitían que el vínculo con La Libertad Avanza atraviesa uno de sus momentos más delicados, especialmente por las disputas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La presencia de la dirigencia bonaerense también fue leída como una señal hacia la discusión electoral de 2027.

El acto mostró además una postal que el PRO buscaba recuperar, basada en la estructura territorial, dirigentes propios y centralidad de Macri dentro del espacio. Cerca del expresidente dejaron trascender que la intención era enviar un mensaje interno de cohesión luego de semanas de ruido por las negociaciones con el oficialismo nacional. Dentro del partido conviven quienes todavía apuestan por un entendimiento con Milei y quienes creen que el PRO necesita volver a marcar identidad propia para no quedar absorbido por la dinámica libertaria.

Distinción bonaerense en los EEUU

Mientras la novela del peronismo bonaerense suma ríos de tinta, el senador provincial Mario Ishii voló a los EEUU, donde fue distinguido por la Midwest University con el doctorado honoris causa. ¿Los motivos? El reconocimiento a su "liderazgo global", destacando su trayectoria vinculada a la educación y su "proyección en redes internacionales".

El galardón de la casa de estudios ubicada en Wentzville, Missouri, fue entregado a Ishii por James Song, presidente y fundador de la institución, que este año celebra sus 40 años de vida. "Con enorme orgullo y gratitud recibo el Doctorado Honoris Causa en Liderazgo Global otorgado por Midwest University", comentó el intendente de José C. Paz, que actualmente ostenta la vicepresidencia primera de la Cámara alta de PBA.

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A la par, agradeció el reconocimiento: "Representa un gran honor y me impulsa a seguir trabajando con compromiso y convicción". La distinción se enmarcó en el trabajo que el legislador realiza dentro de la red UNESCO en América Latina y su impulso a políticas educativas orientadas al acceso a la universidad pública. Precisamente, a fines de abril su municipio fue sede del primer Encuentro Anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje.

La cita incluyó una recorrida institucional por el Hospital Oncológico Municipal y un conversatorio en la Facultad de Ciencias Médicas sobre el futuro del empleo y las nuevas habilidades que demandan las nuevas generaciones.

El cierre tuvo lugar en la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial, con el descubrimiento del monumento “Ciudad del Aprendizaje” y una charla sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación.

Punta Mogotes, otra guerra de arena

El traspaso de Punta Mogotes terminó convirtiéndose en otro capítulo de la guerra fría entre Axel Kicillof y el municipio de Mar del Plata, comandado por el PRO. Y esta vez el conflicto arrancó incluso antes de sentarse a la mesa.

En La Plata todavía mascullan bronca por la ausencia de funcionarios municipales en la primera reunión convocada para empezar a discutir el traspaso del complejo turístico a la órbita local. El encuentro estaba previsto para el mediodía, con representantes provinciales, técnicos y funcionarios listos para avanzar sobre concesiones, obras y el futuro esquema de administración. Pero quedaron vacías las sillas reservadas para el municipio que comanda Agustín Neme, en reemplazo de Guillermo Montenegro, quien saltó a una banca de senador provincial.

En la gobernación interpretaron el gesto como algo más que un desplante administrativo. Cerca del ministro Augusto Costa hablan directamente de una decisión política para judicializar el conflicto y tensar la relación con la Provincia en plena discusión por el control de uno de los activos turísticos más sensibles de la costa atlántica.

punta mogotes.webp Punta Mogotes y una renovación que desató una disputa.

El dato que más inquieta en ambos campamentos tiene calendario: varias concesiones actuales vencen entre junio y septiembre, justo cuando empieza a correr el reloj de la próxima temporada. En el Ejecutivo bonaerense aseguran que buscaban una transición “ordenada y previsible”, mientras que en Mar del Plata sospechan que la Provincia intenta dejar condicionada la futura administración con licitaciones y obras ya encaminadas.

La discusión incluye además un componente urbanístico que seduce particularmente al círculo político y empresarial marplatense. El concurso de ideas impulsado junto al Colegio de Arquitectos abrió la puerta a proyectos de renovación integral del complejo, una caja enorme donde aparecen playas, gastronomía, negocios inmobiliarios y explotación comercial. En otras palabras: mucho más que carpas y balnearios.