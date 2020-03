Efecto coronavirus: supermercadistas en alerta por caída de ventas

Marzo será un mes difícil para la industria. La llegada al país de la pandemia del coronavirus puso a la Argentina en stand by, lo que generará duras consecuencias económicas. Los supermercados, uno de los pocos rubros que siguen funcionando, no serán la excepción. No solo se espera una caída abrupta en las ventas sino que ya se vislumbra un cambio de comportamiento por parte de los consumidores: las compras online. Algo que en la industria preocupa ya que no todos los canales cuentan con herramientas tecnológicas para satisfacer la nueva demanda.