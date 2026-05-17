La televisión estatal de Irán mostró en vivo a conductores de distintos programas utilizando fusiles AK-47, realizando demostraciones de uso y hasta efectuando disparos dentro de los estudios. Las imágenes se difundieron en medio del estancamiento de las negociaciones entre Teherán y Washington y el aumento de la tensión regional.
Momento insólito en la TV iraní: conductores enseñaron a usar fusiles AK-47 y dispararon en vivo
En plena tensión con Estados Unidos y el conflicto en Medio Oriente, la televisión estatal iraní mostró presentadores manipulando armas y realizando demostraciones en directo.
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Presentadores con armas en pantalla y demostraciones en estudio
En los distintos segmentos emitidos por la TV iraní, se observa a al menos tres conductores manipulando fusiles de asalto tipo kaláshnikov, explicando su funcionamiento y enseñando cómo montarlos y desmontarlos frente a cámara.
En una de las transmisiones más virales, la presentadora Mobina Nasiri aparece en el canal 3 sosteniendo un AK-47 en plena emisión en directo. En otro programa, el conductor Hossein Hosseini participa en el canal Ofogh junto a un militar que le da instrucciones sobre el uso del arma y realiza disparos dentro del estudio.
También se emitió un segmento en el canal 1 dedicado a explicar paso a paso cómo desarmar y volver a armar un kaláshnikov, reforzando el contenido militar en la programación.
Mensajes en pantalla y contexto de creciente tensión
Durante estas emisiones, algunos de los presentadores llegaron a expresar que, en caso de ser necesario, estarían dispuestos a unirse al conflicto armado, en un mensaje alineado con la narrativa oficial en medio del clima bélico.
Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron fuerte repercusión internacional, en un momento marcado por la tensión entre Irán y Estados Unidos y la incertidumbre sobre el futuro del programa nuclear iraní.
El contexto regional sigue siendo crítico, con negociaciones estancadas y la posibilidad de una escalada militar aún presente en el escenario de Medio Oriente.
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