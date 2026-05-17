Estafas con las figuritas y el álbum del Mundial 2026: cómo engañan a los coleccionistas y qué saber para evitar problemas + Agregar ámbito en









A las puertas de la Copa del Mundo, crecen las denuncias por estos engaños digitales. Conoce las tácticas de los estafadores y los pasos para evitar caer en la trampa.

El álbum oficial del Mundial 2026 ya se encuentra a la venta: esto provocó la reaparición de fraudes en internet relacionados con la adquisición de figuritas.

Falta muy poco para el comienzo del Mundial de la FIFA 2026 y el álbum oficial de Panini ya se encuentra a la venta. Esta situación provocó la reaparición de fraudes en internet relacionados con la adquisición de figuritas. Los engaños más habituales se realizan a través de perfiles falsos en redes sociales, páginas web engañosas y descargas gratuitas de archivos en formato de documento portátil que esconden virus informáticos para robar información personal.

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De acuerdo con una investigación de Chequeado, la modalidad delictiva más repetida ocurre cuando falsos vendedores ofrecen el álbum y las figuritas en internet. El engaño se concreta cuando exigen el dinero por anticipado; tras recibir el pago electrónico, los delincuentes desaparecen por completo sin enviar el pedido.

Las denuncias por estafas ya se extienden por todo el territorio nacional. En la provincia de Mendoza, un joven de San Rafael sufrió el bloqueo de su cuenta tras transferir $1.129.000 a un falso proveedor, mientras que en Malargüe otra persona perdió más de un $1.500.00 con el mismo engaño. En paralelo, un vecino de Rafaela denunció el robo de casi $2.000.000 cuando intentó adquirir mil paquetes de figuritas a través de Instagram.

El peligro también se esconde en las descargas gratuitas de planchas de figuritas para imprimir. El juez penal Carlos Richeri advirtió que el acceso a estos enlaces puede activar la instalación automática de virus informáticos destinados a robar datos personales.

En paralelo, la firma de ciberseguridad Kaspersky reportó la existencia de por lo menos 20 sitios web falsificados en América Latina, que imitan con exactitud la apariencia, las direcciones de internet y las pasarelas de pago de los comercios oficiales para engañar a los compradores.

Mundial 2026 album Según una investigación de Chequeado, la modalidad delictiva más repetida ocurre cuando falsos vendedores ofrecen el álbum y las figuritas en internet. Panini Álbum Mundial 2026: las claves oficiales para comprar figuritas de forma segura Ante este escenario, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) y la propia empresa Panini, emitieron una serie de recomendaciones para no perder el dinero: Canales oficiales: Comprar exclusivamente en puntos de venta autorizados. El fiscal Horacio Azzolin aconsejó evitar transacciones con desconocidos mediante redes como Instagram o Facebook Marketplace.

Verificación web: Si la compra es online, se debe chequear con extrema atención que la barra de navegación indique exactamente el sitio oficial de Panini, sin letras extra ni variaciones engañosas.

Métodos de pago: Panini aclaró que nunca solicitará pagos por transferencias directas a un CBU o alias. Solamente cobran mediante Mercado Pago en su propia web o a través de su tienda oficial en Mercado Libre.

Denuncias: Quienes resulten víctimas del fraude deben radicar la denuncia en la comisaría correspondiente y reportar de inmediato el incidente al correo electrónico de la UFECI.

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