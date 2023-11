Gabriel Mayo: "La pandemia nos obligó a repensar muchos productos"

Sobre estos cambios de hábitos y cómo impactaron en las ciudades, señaló: “Hay procesos que pasaron que en el común de la gente no mira: pero el micro y macro centro de la Ciudad de Buenos Aires se vació. Y forma parte de nuestra obligación, como desarrolladores, de repensar ciudades. Juntarnos con los líderes políticos para ver qué hacer para que la ciudad tenga sentido nuevamente en su centro”.

Pero con el paso del tiempo no sólo cambiaron las preferencias de los clientes, también se modificó la visión de las empresas desarrolladoras. Al respecto, Mayo sostuvo: “Mi empresa tiene más de 41 años de expertiz. Siempre construyendo residencias. Hace 40 años, una parte de la Ciudad de Buenos Aires fue construida por consorcios al costo, armada por escribamos e ingenieros. Se ofrecía esto y el público compraba. No tenían iluminación ni ventilación. A partir de pensar esto más profesionalmente, empezamos a detectar los distintos tipos de mercados, porque la Ciudad de Buenos Aires es enorme. Y donde el Estado genera una posibilidad de comunicación, con un metrobus o subte, se generan oportunidades que no están desarrolladas y se puede generar una propuesta que genere valor”.