PAMI: en qué casos un nieto puede acceder a la cobertura médica y cómo hacer el trámite

El organismo permite incorporar a determinados familiares al grupo a cargo si cumplen los requisitos para acceder.

La afiliación de nietos está prevista únicamente para situaciones específicas definidas por la normativa vigente de PAMI.

Muchos jubilados y pensionados afiliados a PAMI desconocen que, además de brindar cobertura a sus titulares, el organismo también permite incorporar a familiares como personas a cargo .

Entre las posibilidades previstas por la normativa se encuentra la afiliación de nietos , aunque no se trata de un beneficio generalizado y solo puede solicitarse cuando se cumplen condiciones específicas establecidas por el instituto.

El trámite es gratuito , debe realizarse con turno previo y requiere presentar documentación que permita acreditar tanto el vínculo familiar como el cumplimiento de los requisitos previstos por PAMI. Antes de iniciar la gestión conviene verificar que la persona que se desea incorporar no tenga acceso a otra obra social o cobertura médica por derecho propio.

La normativa vigente establece que no todos los nietos pueden ser afiliados al instituto. El principal requisito contemplado corresponde a nietos mayores de edad con discapacidad física o mental que se encuentren a cargo exclusivo del afiliado titular . En estos casos, PAMI permite incorporarlos con o integrantes del grupo familiar para que accedan a las prestaciones médicas y sociales del organismo.

El requisito de estar a cargo exclusivo significa que el nieto no debe contar con otra cobertura médica ni tener derecho propio a incorporarse a una obra social nacional, provincial o municipal. Tampoco puede ser titular de una pensión no contributiva que le otorgue otra cobertura sanitaria.

Por otra parte, PAMI también contempla la afiliación de los hijos de un hijo menor que ya se encuentre incorporado como persona a cargo del titular. Ese trámite responde a una situación distinta y requiere acreditar judicialmente la convivencia y el cuidado exclusivo por parte del afiliado.

Paso a paso: cómo realizar el trámite

La gestión puede iniciarla el afiliado titular o su apoderado. El primer paso consiste en solicitar un turno en PAMI para asistir personalmente al centro de atención correspondiente. Ahí deberá presentarse toda la documentación requerida para que el organismo analice si se cumplen los requisitos previstos por la normativa.

Cómo sacar un turno en PAMI

Para evitar demoras y ser atendido en la agencia más cercana al domicilio, el afiliado titular o su apoderado debe sacar un turno previo desde el sitio web oficial de PAMI. Dentro de la plataforma, hay que ingresar a la sección de trámites, seleccionar la opción de "Afiliaciones" o "Trámites de Grupo Familiar" y cargar el número de beneficio. Una vez elegida la sede, el día y el horario, el sistema emite un comprobante que deberá presentarse en ventanilla junto a toda la documentación requerida.

La documentación requerida para afiliar a un familiar

Entre los documentos solicitados habitualmente se encuentran:

DNI del afiliado titular con domicilio actualizado

último recibo de haberes

DNI del nieto

DNI del padre o de la madre

partida o acta de nacimiento que permita acreditar el vínculo familiar

Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuando corresponda

constancia de CUIL o CUIT

Certificación Negativa de ANSES

constancia negativa de obra social provincial

Registro Único de Beneficiarios (RUB) actualizado

Formulario Familiar No Conviviente, únicamente cuando resulte necesario

Una vez presentada la documentación, PAMI analiza cada expediente de manera individual. Si la información está completa y se verifican todos los requisitos, la afiliación queda aprobada y el nuevo beneficiario pasa a tener acceso a las prestaciones médicas correspondientes.

Qué cobertura recibe el familiar incorporado

Una vez aprobada la afiliación, el nieto accede a las prestaciones médicas y sociales que brinda PAMI dentro del esquema previsto para las personas incorporadas al grupo familiar.

Entre ellas se incluyen la atención médica, consultas con profesionales, estudios diagnósticos, internaciones, programas preventivos y acceso a medicamentos de acuerdo con las condiciones generales establecidas por el organismo. La cobertura se presta mediante la red habitual de prestadores de PAMI.

La incorporación no modifica la condición del afiliado titular ni altera el cobro de la jubilación o pensión. Se trata únicamente de la extensión de la cobertura sanitaria hacia un integrante del grupo familiar que cumple con los requisitos legales.

Es importante tener presente que cada caso se evalúa de manera particular. La existencia de discapacidad, la acreditación del vínculo, la ausencia de otra obra social y la situación económica y previsional del familiar forman parte del análisis que hace el organismo antes de aprobar la solicitud.