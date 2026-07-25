Javier Milei hablará este domingo en la Rural con poca expectativa de anuncios + Agregar ámbito en









El evento será un día distinto a lo habitual, debido a la agenda internacional del Presidente. Hay expectativa por la presencia de la Vicepresidenta, que también fue invitada.

Milei volverá a ocupar el centro de una ceremonia donde no se esperan grandes anuncios.

El presidente Javier Milei hablará este domingo en el acto central de la Exposición Rural de Palermo. La ocasión será una jornada inusual para la exposición, ya que la apertura suele hacerse los días sábados aunque, en esta ocasión, se modificó debido al viaje del mandatario a Brasil para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro.

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Este viernes 24 por la noche, Milei partió rumbo a San Pablo para participar del Congreso del Partido Liberal, donde el espacio de Flávio Bolsonaro oficializó su candidatura presidencial de cara a las elecciones de octubre, en las que competirá contra Luiz Inácio Lula da Silva. La visita forma parte de una gira regional más amplia, que en las semanas siguientes también incluirá pasos por Perú, Colombia y Ecuador.

Javier Milei hablará en la Rural con poca expectativa de anuncios Antes de los discursos desfilarán los grandes campeones de las distintas razas, la maquinaria agrícola, los carruajes y las delegaciones tradicionalistas. Por otra parte, Milei volverá a ocupar el centro de una ceremonia donde - tras las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo - no se esperan grandes anuncios.

Una de las incógnitas para este año será la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que fue invitada y se encuentra actualmente distanciada de Milei. Además, su ausencia llamó la atención el año pasado. En su discurso, el presidente de la Rural suele hacer un recorrido por lo ocurrido durante el último año, repasar las medidas adoptadas por el Gobierno, plantear reclamos del sector y transmitir sus expectativas para los próximos meses.

Una de las incógnitas para este año será la presencia de Victoria Villarruel, que fue invitada y se encuentra distanciada de Milei. Después habla el jefe de Estado, que suele aprovechar la tribuna de Palermo para responder con definiciones, anuncios o señales dirigidas al campo. Más allá de la baja expectativa por los avisos, algunos sectores apuntan a la eliminación del 5% de derechos de exportación que todavía paga la carne vacuna de novillo, una decisión que tendría un costo fiscal cercano a los u$s130 millones este año.

En mayo pasado, el Gobierno anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada y una reducción gradual desde enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. Sectores ruralistas dicen que aunque el cronograma ya está definido, Milei podría aprovechar la Rural para acelerar alguna de esas rebajas. Invitan a Victoria Villarruel a La Rural y vuelve la tensión con Javier Milei Victoria Villarruel fue invitada al acto centrar de La Rural de este domingo donde podría volver a cruzarse con Javier Milei en medio de la guerra fría que mantiene con su compañero de formula y el Gabinete. La vicepresidente es sistemática marginada por la Casa Rosada de cualquier actividad oficial y viene de criticar la postura oficIal en relación al reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Milei viajará este viernes a San Pablo acompañado por el canciller Pablo Quirno y por su hermana Karina para reunirse con Flavio Bolsonaro, candidato a la presidencia de ese país y competidor directo de Lula Da Silva. Pero a su regreso, estará presente en el tradicional acto de La Rural donde ofrecerá un discurso ante la mesa de enlace y los principales referentes del sector agropecuario.